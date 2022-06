Miguel Frigenti recibe el alta hospitalaria después de cinco días ingresado

“Gracias a todos los que me habéis escrito por whatsapp y por redes. Nos vemos pronto”. Este agradecimiento lo publicaba Miguel Frigenti hace unas horas en sus redes sociales mientras anunciaba que hoy le daban el alta hospitalaria. Lo que no sabemos todavía es cuándo regresará a Sálvame.

Desde el pasado jueves ha permanecido hospitalizado sometiéndose a distintas pruebas médicas. No ha dado detalles sobre la dolencia que le ha llevado a esta situación, aunque sí dejó caer que le estaban suministrando antibiótico por vía intravenosa.

Recordemos que en abril ya estuvo en el hospital. En aquel momento tuvo que ser ingresado por pielonefritis aguda, una infección que afecta al riñón y al tracto urinario que le derivó en una lumbociatalgia. Todavía no se sabe si este nuevo ingreso tiene algo que ver con aquello o es otra cosa.

En estos cinco días se ha sentido muy arropado. Amigos como Adara Molinero le mandaron regalos, en su caso, una cesta de chuches. Y no ha faltado su novio Nuha que ha permanecido a su lado. Precisamente, un día antes de su ingreso, el colaborador televisivo le dedicaba unas bonitas palabras a su chico.

Mañana me dan el alta. Gracias a todo el personal sanitario de @Vithas La Milagrosa por su cariño y profesionalidad. Gracias a todos los que me habéis escrito por whatsapp y por las redes. Nos vemos pronto. — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) June 6, 2022

Celebración truncada

“Hace tres años que los nervios me devoraban por dentro. Nos estábamos conociendo y fuimos a cenar a un Burger King, pero lo que realmente me mataba por dentro era la idea de que me dieras calabazas”, recordaba en su aniversario.

“‘Quiero que vayamos en serio’, fueron las palabras mágicas que componían mi apuesta, y la vida me demostró que, a veces, mi cabeza es mi peor enemiga porque todo fue sobre ruedas. Me respondiste con este beso. La cena la sellamos con esta foto, y justo en ese momento comenzó uno de los mejores años de mi vida”, continuaba.

Una fecha especial, no solo por este aniversario tan especial sino por el cumpleaños de Nuha. “Hoy cumples 30 años, te conozco mucho más que aquel 31 de mayo de 2019, ¿y sabes qué?, pues que no me equivoqué. Que las mariposas que me traían loco y que pusieron mi vida patas arriba lo hicieron por la mejor de las razones. La ansiedad, los nervios y las dudas propias de cualquier comienzo donde te juegas algo que te importa, merecieron mucho la pena. Te amo, mi vida. ¡Feliz cumpleaños! 🌈❤️ #nuestraprimerafoto❤️”, terminaba.

Después de eso, llegó el ingreso. Menuda celebración.