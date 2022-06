La vida sentimental de Anabel Pantoja es muy confusa. Desde que decidió separarse de Omar Sánchez, tras cuatro meses de matrimonio, no ha dejado de dar tumbos en ese sentido. Su escapada a Supervivientes no ha hecho más que remover el avispero.

Omar Sánchez confiesa que la semana antes de irse a Honduras hicieron vida de pareja, sin ser pareja, con lo que eso conlleva. Una vez en la isla ha quedado manifiesta su atracción por Yulen Pereira.

Pero es que ahí no termina la cosa porque hay un tercero en esta historia, un camarero de Sevilla del que ella ha hablado en alguna ocasión. En Sálvame han querido saber qué pasa con este chico.

El sevillano

“Hay un tercer damnificado que todavía no ha hablado y no sé si hablará en las próximas semanas. A mi entender, por las informaciones que yo he podido recabar, estaría dolido. Os puedo confirmar y os confirmo que ha habido, no un encuentro sino varios encuentros entre este camarero y Anabel Pantoja. Entiendo que, obviamente, a su madre no le cuente las intimidades, pero sí se lo cuenta al entorno y este chaval también se lo ha contado a su entorno porque era más que evidente”, relataba José Antonio León desde la misma puerta del local en el que trabaja este chico.

“Un chaval que conoce en octubre, recordar que Anabel se casa el 1 de octubre. A mitad de febrero se encuentran de nuevo en esta sala y hablan de que ella le ha dejado, habla de que él también está en una situación sentimental confusa y, finalmente hay una atracción y pasa lo que tiene que pasar”, sigue desvelando.

La madre de Anabel no ha querido pronunciarse porque asegura que es una información que desconoce y sobre la que no puede decir nada.

“El muchacho está, por decirlo de alguna manera, a verlas venir. Él ahora mismo está en otro proceso personal, pero sí es cierto que dice que ‘mucho hablando de Yulen, mucho hablando de Omar, pero, ¿y yo qué?”, explicaba el reportero. Y Jorge Javier Vázquez sacaba la conclusión de que lo que le pasa es que está despechado.

El camarero en cuestión es hermano de uno de los toreros más conocidos de este país, según aseguró Rafa Mora hace un tiempo cuando saltó la noticia.

“Mi hija tiene ahora una lista hasta el puente de Triana que la están esperando. Vamos qué fuerte. A todos les va a decir que la esperen cuando salga de Supervivientes”, comentaba la madre de la concursante.

Lo que está claro es que la vida sentimental de Anabel es bastante confusa en estos momentos.