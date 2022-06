El reto visual que solo superan los más audaces: ¿Puedes ver el óvalo y el triángulo? ¡Tienes 10 segundos!

¿Estás dispuesto a asumir el reto? Algunas veces, cuando se aclaran u oscurecen algunos de los elementos de una serie que forma un mosaico, se genera una ilusión óptica que hace que nuestros ojos perciban una especie de movimiento en la imagen. La mayoría de las veces sabemos inmediatamente que hay algo que no encaja, pero no acabamos de identificar cuáles son las figuras que, aunque sea de forma muy sutil, no son idénticas al resto.

Sin embargo, si no tenemos problemas de visión y nos esforzamos un poco, podemos dar con la clave y encontrar a los elementos discordantes. De hecho, los más rápidos y audaces, quienes tienen ejercitado el cerebro, no caen ni por un segundo en la trampa y son capaces de reconocer al instante a los elementos díscolos de cualquier serie. ¿Eres tú uno de ellos? ¡Aquí te dejamos un reto visual de Genial Gurú para que lo compruebes poniéndote a prueba!

En este patrón de círculos verdes hay varios que conforman una forma ovalada y otra triangular. ¿Eres capaz de encontrarlas en solo 10 segundos? ¡Inténtalo! ¡Están escondidas entre todas las demás!

Reto visual. / Genial_guru

¿Lo has logrado? ¿No? Vuélvelo a intentar.

Aquí te damos una pista: las formas que buscas están pegadas la una a la otra pero no comparten ningún punto. Cada uno de los puntos de color más claro pertenece a una de las dos formas geométricas que estás buscando. ¡Concéntrate! ¡El óvalo y el triángulo están ahí!

La solución al reto visual

¿Lo has vuelto a intentar y no has logrado dar con la respuesta? Desde LOS40 te invitamos a que lo vuelvas a intentar una vez más. Date otros 10 segundos para dar con las formas que se esconden en este patrón... ¿Todavía no? ¡Pues aquí te traemos la solución!

Solución al reto visual. / Genial_guru - LOS40

¿A que ahora sí que lo ves claro? ¡Sigue practicando con otros acertijos visuales y seguro que el próximo reto que te propongamos, lo pasas a la primera!