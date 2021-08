¿Puedes resolver este acertijo visual? Solo tienes 20 segundos para encontrar al conejo

Es verano y, además de un momento perfecto para relajarse y desconectar, también es un gran momento para los pasatiempos como las sopas de letras, los sudokus, los crucigramas y por qué no, los acertijos visuales que tanto de moda se han puesto en las últimas semanas.

Después de observar cómo estos ejercicios de agilidad mental se han popularizado durante el verano de 2021, desde LOS40.com hemos querido proponeros uno hoy para que este lunes después del domingo festivo se os haga un poco menos cuesta arriba. Aquí os lo presentamos:

Encuentra al conejo entre los gatos

Las normas son sencillas: ¿Eres capaz de encontrar al conejo que aparece dibujado en la ilustración entre los gatos en menos de 20 segundos? ¡No cuenta como reto superado si no eres capaz de localizarlo en este breve periodo de tiempo!

No lo confundas con los ratones

¿No estás siendo capaz de dar con el conejo escondido? ¡Sigue buscando un poco porque te prometemos que la respuesta está en la imagen. Eso sí, no confundas al conejo camuflado con uno de los varios ratones que aparecen en la ilustración y que se han dibujado en diferentes posturas. El conejo está claramente diferenciado.

¿No lo has logrado? Te desvelamos dónde está

Si ya han pasado los 20 segundos y has logrado superar el reto ya sabrás dónde se esconde el conejo. Sin embargo, si sigues sin tener la respuesta en tus manos fíjate en el gato verde que aparece en la imagen. ¿Lo has localizado? Ahora traza una línea recta hacia el lado izquierdo del dibujo hasta el siguiente gato naranja (este está situado ligeramente por encima del verde, pero muy poco). ¿Lo ves? De acuerdo, pues mira el gato que hay justo encima, que es de color blanco. ¡Y no, no es un gato, es un conejo! ¡Fíjaete en sus orejas! ¡Son redondas!

Otros acertijos visuales con los que retar a tu agilidad mental

Por si te has quedado con ganas de más después de encontrar a este conejo camuflado entre decenas de gatos, te proponemos algunos acertijos más de este tipo que seguro que te encantarán:

¿Has sido capaz de resolverlos todos?