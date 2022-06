Rodrigo Santoro da unos consejos a Pablo Motos en "El Hormiguero" sobre cómo besar

El Hormiguero ha comenzado la semana con la presencia en el plató de Antena 3 de Álvaro Morte y Rodrigo Santoro. Los dos actores estuvieron hablando con el presentador del programa de Atresmedia sobre la mini serie Sin límites, que protagonizan y que se estrenará el próximo viernes 10 de junio en la plataforma Amazon Prime Video.

Los intérpretes contaron anécdotas del rodaje con las que desvelaron al público las circunstancias reales que acontecen en los rodajes. Así, por ejemplo, explicaron que iban vestidos con ropa de invierno y hacía muchísimo calor.

Anécdotas a parte, la serie histórica cuenta la hazaña de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en su primera vuelta al mundo en barco. Tanto Motos como los actores valoraron el hecho histórico y cómo señaló Álvaro Morte, “había muchas teorías que decían que la tierra era redonda pero que seas capaz de hacer esa epopeya tan maravillosa de irte por un sitio y venir por otro... Ojo con eso".

El actor Álvaro Morte es muy conocido por su papel como profesor en La casa de papel. De Rodrigo Santoro el público sabe menos pero ayer se desvelaron algunos de sus secretos.

El actor brasileño, Rodrigo Santoro, participó en la producción británica Love Actually, interpretando a Karl. Motos contó que el actor tiene fama de besar muy bien entre las mujeres. Laura Linney (Love Actually) se quedó encantada tras besarse con el actor por exigencias del guión. Y la actriz y productora australiana Margot Robbie señaló que Morte besa mejor que Will Smith. Con esta fama, el conductor del show no tuvo más remedio que pedir consejo al brasileño sobre cómo besar.

Rodrigo Santoro nos cuenta el secreto para besar bien #MorteSantoroEH pic.twitter.com/Q8w4xVGhUN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 6, 2022

Santoro, de 47 años, dio unas pautas para besar en la vida real: “Hacerlo con cariño, amor y con delicadeza; después, si nace la pasión, seguir". Para besar actuando hay que interpretar, ya que la situación no es la misma, tal y como indicó el actor.