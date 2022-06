La nueva salvación de ‘Supervivientes 2022’ deja respirar tranquila a una de las parejas de la edición

Si la última expulsión de Supervivientes 2022 fue dramática -tanto la de la palapa como la definitiva-, la siguiente podría ser todo un mar de lágrimas. Si ya el anuncio de sus nominaciones anticipaba uno de los que pueden ser los momentos más duros de la edición, el momento de la expulsión será decisivo.

Anabel Pantoja, Mariana Rodríguez, Alejandro Nieto y Tania Medina son las nominadas de la semana, o al menos lo eran. Y es que en el sexto Tierra de Nadie de este año, Carlos Sobera no dudó en anunciar que habría la ya rutinaria ceremonia de salvación para saber quién se bajaba de la carrera por la eliminación.

De este modo, Lara Álvarez recibía a las nominadas a su plataforma, donde iría dejando caer a cada posible expulsado al agua dejando al último sin posibilidad de salir esa semana del concurs. Lo hizo poco a poco, aunque terminó descubriendo quién se libraba:

Anabel Pantoja es la nueva salvada de la semana, por lo que ya es seguro que una de las grandes favoritas de la edición seguirá dándolo todo para superar lo que no pudo demostrar en 2014. El que más se alegra de ello será sin duda Yulen Pereira, sobre todo después de esa declaración que le hizo en pleno directo.

La andaluza no se esperaba ser la salvada, de hecho, los últimos momentos en los que la presentadora puso en duda si era ella o Tania la que se libraba de la eliminación fueron puro suspense. "No me gustaría verme con ella. Hemos empezado esto juntas y quiero terminarlo juntas", confesaba la del clan Pantoja, dejando claro su simpatía hacia la exparticipante de La Isla de las Tentaciones.

Eso sí, sus palabras no libraron a Tania de ir directa al agua, algo que puede deesmbocar en una eliminación junto con los otros dos aún nominados: Alejandro Nieto y Mariana Rodríguez. Aunque la segunda solo tiene vínculos de amistad en la isla, el primero es su pareja, y están muy unidos como ya se ha visto en otros realities. De irse cualquiera de los dos, es evidente que será un duro golpe para sus siguientes semanas de concurso.