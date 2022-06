Shuarma sobre Rosalía: “Me parece que ha reflejado a la perfección la cantidad de información que recibimos”

Shuarma es un veterano de la música. Lleva 27 años al frente de Elefantes compaginando la carrera de la banda con la suya propia en solitario. Después del verano lanzarán nuevo disco y, en estos dos últimos años le hemos visto compartir otro bajo su nombre.

Por no hablar de la partitura del musical de El principito, sus conciertos con las canciones de David Bowie, su libro o su exposición pictórica. No para y sigue más activo que nunca, aunque eso le lleve, a veces, al borde del colapso.

Y como voz autorizada dentro de la música por toda su veteranía, hemos querido conocer cuál es su opinión respecto a la escena actual.

“Me parece bien porque es el fruto del momento que vivimos. Hay una cosa que tengo muy presente y es que a lo largo de la historia siempre se critica la época que se vive. Van Gogh no se veía con buenos ojos y, sin embargo, ahora lo valoramos mucho”, reconocía sobre la necesidad de analizar estos temas con perspectiva.

“Ahora mismo hay una forma de hacer música, de hacer arte, que es muy rápida y muy instantánea, pero es el reflejo de los tiempos que vivimos y por eso siempre me va a parecer bien”, aseguraba, “puedo ser más crítico con el momento que vivimos, pero con que el arte refleje el momento que vivimos, no”.

Y en esa escena actual hay un nombre español que destaca. “Yo flipo con el último disco de Rosalía, flipo. Me parece que ha reflejado a la perfección la cantidad de información que recibimos al momento, que ya no hace falta mirar solo en una dirección, que puedes mirar a ochenta a la vez y me parece fascinante”, admitía Shuarma.

“Puedo ser más crítico con eso. Tener tantos imputs todo el día a mí me agota. Pero que el arte refleje eso me gusta muchísimo”, afirmaba.

Opinión sobre el reguetón

“Igual que el reguetón, ‘¿qué te parece el reguetón? menuda mierda’. Es que el mundo latino ha entrado en nuestras vidas de una manera muy fuerte y el reguetón refleja eso, no puede no gustarme, me parece cojonudo”, admitía.

“Si tengo que decir qué me parece que haya tanto movimiento por el mundo, que ya todos podamos ir a todas partes, que haya gente que se tenga que irse de su país para buscarse la vida en otro… eso es otro tema, pero todo lo que refleja lo que pasa en el mundo, a mí me encanta”, terminaba reflexionando.