Las declaraciones de Shakira durante una entrevista que podrían haber adelantado su crisis personal

Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Piqué decidieran despejar los rumores que desde hace días circulaban en torno a una posible separación de la pareja, confirmando esta separación a través de un comunicado en el que pedían el máximo respeto para sus hijos, han sido muchos quienes han hecho trabajo de hemeroteca para intentar encontrar pistas en canciones de la colombiana y entrevistas que anticipasen el malestar de la pareja.

Hay quienes han puesto el foco en su último hit con Rauw Alejandro, Te felicito, una colaboración en la que Shakira narra la historia de una decepción amorosa y unas expectativas sobre la pareja que no se cumplen con estrofas como: "Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso". La canción, que se publicaba el 21 de abril, podría coincidir con los rumores de su separación, que hablan de que la pareja habría cesado su convivencia hace aproximadamente 3 meses.

Hay quienes incluso tiran más para atrás, hasta la colaboración con Anuel AA a principios de 2020 con Me gusta, donde la colombiana canta: "Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar / Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar / Y ahora te la pasas por la calle / Y aquí conmigo se te olvidan los detalles".

Sin embargo, el último análisis con lupa que se ha realizado se situaba sobre una entrevista promocional de Shakira en This Morning de ITV, precisamente sobre su última canción con Rauw Alejandro, donde hablando sobre el tema contestaba a las preguntas de la presentadora Alison Hammond para decir: "Creo que nos pasa a todas de vez en cuando. Crees que estás en una relación real y no es tan real como parece".

Las palabras de la cantante durante la entrevista, que tuvo lugar el pasado 27 de mayo, adelantarían así una decepción de la artista en su relación, que comenzaba hace 12 años cuando conoció al deportista durante el mundial de fútbol de Sudáfrica, una relación que le ha dado a la pareja sus dos hijos, Milán y Shasha, unos niños por los que ambos piden respeto y cuyo bienestar es su máxima prioridad en estos momentos.

Si las declaraciones de la entrevista se referían hasta su entonces relación de pareja no lo sabremos, pues la cantante no se ha pronunciado al respecto, lo que parece claro gracias a las declaraciones de su hermana en el programa Sábado Deluxe, es que se está recuperando fuera de nuestras fronteras.