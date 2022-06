Coldplay y Bruce Springsteen cantan juntos en un concierto del grupo británico

Coldplay se encuentra recorriendo el mundo con el Music of The Spheres Tour, gira de su último álbum que lleva el mismo nombre. El grupo británico está haciendo conciertos ecológicos con medidas de reciclaje y productos biodegradables para hacer un espectáculo mucho más sostenible. Actualmente, se encuentran por Estados Unidos, donde no han dejado de dar sorpresas.

La última ha sido en Nueva Jersey, el 5 de junio. Como sorpresa para sus fans, Coldplay subió al escenario a, nada más y nada menos que, Bruce Springteen. Con él, hicieron una actuación de casi 10 minutos, donde cantaron los temas Working On A Dream y Dancing In The Dark. Un momento muy emotivo que, sin duda, marcó el concierto en la ciudad estadounidense.

Full video of Bruce Springsteen performing "Working On A Dream" and "Dancing in the Dark" with Coldplay/Chris Martin at #ColdplayNJ - June 5 | via @buckIands pic.twitter.com/c9ocxRgahU — CPing Media (@CPingMedia) June 6, 2022

Coldplay tiene fechas cubiertas hasta finales de año, prácticamente, con Music of The Spheres Tour. En julio comienzan su gira europea y durará hasta agosto. Aunque no visitarán España, harán algunos conciertos especiales en su país de origen, Reino Unido, como los seis que tienen en el Wembley Stadium de Glasgow.

Después de Europa, viajarán a Latinoamérica para dar por finalizada su gira. Su recorrido durará tres meses, de septiembre a noviembre, y harán varios conciertos en diversas ciudades del continente. Las fechas más sorprendentes son las diez que han ido anunciado de forma continuada en Buenos Aires, Argentina. Los británicos tocarán el 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7, 8 de noviembre en el Estadio River Plate. Días antes, harán un concierto con seis fechas en Sao Paulo (Brasil), concretamente, en el Allianz Parque, los días 15, 16, 18, 19, 21 y 22 de octubre.

Coldplay tiene previsto retirarse de la música en 2025, aunque lo más probable es que lancen algún disco más antes de finalizar su andanza como grupo.