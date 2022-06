Anuar Beno ha mostrado su lado más vulnerable cuando se ha sentido sobrepasado siendo el único responsable del fuego en Supervivientes. Fue la sanción que le puso el programa después de descubrir que había hecho el fuego con trampas. El 91% de la audiencia apoyó la idea de que fuera sancionado.

Cumplir con el castigo se le ha hecho cuesta arriba y le hemos visto derrotado y con lágrimas en los ojos por la falta de sueño y la dedicación completa a la vigilancia del fuego. Pero ya ha pasado y aunque llegó a expresar que le daban ganas de irse, ha recuperado su energía

Eso sí, parece que no todos han aprendido que las cosas mal hechas tienen consecuencias. Un nuevo castigo llega a la isla. En esta ocasión no tiene que ver con el fuego sino con varar los árboles para hacer caer cocos, algo que está expresamente prohibido por la organización.

Una vez más, el programa ha dejado la decisión en manos de la audiencia que, no se ha mostrado tan rotunda como en la anterior ocasión, pero ha votado a favor del castigo de manera mayoritaria.

Comunicando el castigo

"Me cuesta decir esto porque lo estábamos pasando muy bien y me da un poquito de cosa cortar el buen rollo que estábamos teniendo, pero lamentablemente no tengo otro remedio que hacerlo", les comunicaba Carlos Sobera.

"Me pongo serio porque el programa ha visto con preocupación cómo algunos concursantes os habéis dedicado a varear cocos verdes de las palmeras de Cayo Paloma, algo que ya sabéis todos que no se debe hacer. Hemos hecho una pregunta contundente a la audiencia. Les hemos preguntado: ¿Queréis que sancionemos a los concursantes por varear los cocos?”, les explicaba.

“La respuesta del público con un 53% a favor ha sido que sí debéis ser sancionados”, les comunicaba. Y aclaraba que el castigo iba para Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana Rodríguez.

Sobera les ha informado de que ninguno de los tres podrá comer coco hasta nuevo aviso. Y eso, que parece una tontería, seguro que les va a pasar factura con el hambre que están pasando. “Es justo”, era lo único que acertaba a decir Matamoros.

Habrá que ver si el castigo les afecta tanto como a Anuar Beno el suyo o lo llevan un poco mejor. De momento han ganado una recompensa en Tierra de nadie que les ayudará a mitigar un poco esa hambre.