Desy Rodríguez relata los momentos de sexo de Tania y Alejandro en ‘Supervivientes’

Desy Rodríguez se convirtió en la última expulsada de Supervivientes. No pudo superar su duelo frente a Marta Peñate que sigue en la isla como parásito. Pero entre ellas se ha forjado una amistad que nos ha dejado muy buenos momentos.

Durante los días que han vivido en soledad han compartido muchas confidencias. Desy se ha abierto en canal y ha hablado de sus momentos más complicados. Y muchas de sus conversaciones han girado en torno a la transexualidad.

“Yo decía con cuatro años que quería ser una niña. El psicólogo había puesto en el informe que yo decía que quería ser una niña por llamar la atención. Pero yo he sabido que era diferente y me he vestido de niña a escondidas incluso para meterme en la cama. Y era el momento más feliz del día”, confesaba sobre su infancia.

“Me decían mariquita y demás, pero yo no sabía lo que significaba. Por eso no me hizo daño. Yo no había salido del pueblo, y me voy a Sevilla capital, empiezo a conocer gente como yo, veo que es posible una operación, es posible ser quien yo tengo en la cabeza. Me miraba al espejo y no me reconocía”, continuaba sobre sus descubrimientos poco a poco.

Una vida llena de obstáculos

No se ha dejado nada en el tintero y eso la libera de miedos a que otros hablen de ella: “Las miserias que he pasado las he contado todas. Yo no tengo nada que esconder. ¿Qué puede contar de mí Kiko? ¿Que yo me he prostituido cuando me moría de hambre porque no tenía ni un p*** duro y estaba sola en la calle? En Madrid me vi sola”. Cuando Marta quiso saber por qué llegó a ese extremo, la respuesta fue muy clara: “El dinero no es eterno”.

Su condición le ha cerrado muchas puertas. “Yo he ido a entrevistas en Madrid que han ido bien y cuando he mandado el DNI para la contratación me han dicho que no me contrataban. Por el nombre. Y así me ha pasado muchas veces. A día de hoy tengo mi DNI, mis cosas en condiciones. He cumplido parte de mis metas, porque todavía me queda la más gorda. Sé que el día de mañana, cuando yo me opere, voy a estar mucho más segura de mí misma”, aseguraba.

El hecho de todavía no haberse operado ha condicionado su relación con Luciano. “Nosotros no tenemos relaciones completas. A mí me entra en mi mente una relación normal como la puedes tener tú. Pero por desgracia yo no las puedo tener porque he nacido de una manera. El momento en el que yo me ponga mi c***, imagínate las que yo puedo liar”, admitía.

Carlos Sobera no podía más que darle las gracias por lo generosa que había sido abriendo su corazón y hablando sin tapujos de todos sus sufrimientos y anhelos. Ella, también quería agradecer la oportunidad de haber podido vivir esa experiencia que le ha ayudado a quitarse corazas.

Repaso a sus compañeros

Claro que no solo ha hablado de ella, también lo ha hecho de sus compañeros. No ha dudado en desvelar la relación de Alejandro Nieto y Tania Medina: “Eso es sexo todo el día, hasta a través de la valla y todo. Es que no estáis atentos. ¿La valla por qué se cayó? Fue cortito pero intenso. Me dijeron: ‘gracias por entretener a Anabel porque mientras nosotros…’. Bueno si es por eso…yo soy capaz de apagar las cámaras y dejarlas sin pilas, con lo que a mí me gusta”.

También ha hablado del benjamín. De Ignacio de Borbón asegura que "ha ido con el papel muy estudiado de víctima". Ha asegurado que no le gusta la personalidad de Kiko Matamoros y, en cuanto a la relación de Yulen Pereira y Anabel Pantoja, parece que lo tiene claro: "No lo veo a larga distancia, pero creo que Anabel va a vivir momentos muy bonitos y pasionales”.

Desde luego, si hubiera que dar un premio a la sinceridad, ella sería una buena candidata.