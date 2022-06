Una conversación inédita de Yulen Pereira y Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’ deja ver sus dudas

La relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira se ha convertido en una de las tramas más destacadas de esta edición de Supervivientes. Hubo una fuerte conexión entre ellos desde la pre convivencia y su atracción no ha hecho más que aumentar a medida que pasaban los días.

Separarles en dos grupos distintos, lejos de separarles, les ha unido más porque en la ausencia se han dado cuenta de lo mucho que se echan de menos.

En los últimos días se han soltado más y han compartido sus sentimientos. Hay algo especial entre ellos, pero también muchas dudas. Y es que el hecho de que Anabel se haya separado hace poco tras cuatro meses de matrimonio y el acercamiento que tuvo con su Negro la semana previa a volar a Honduras, planean sobre la nueva pareja.

Conversación inédita

De ahí que en la última palapa tuvieran una conversación que nos mostró Carlos Sobera en Tierra de nadie. Una conversación inédita que nos pone al día del estado de esta relación en este momento.

Ambos están rayados y no han dudado en compartir entre ellos las razones. “Tú me haces una carta, mazo bonita, tal, no sé qué… y le dices a Anuar después de la carta, ‘tío, es que eso… puede que lo vea el Negro… y me ha jodido porque llegué a la playa y dije ‘tío, me está haciendo una carta a mí, pero también está pensando en él’. Y yo estoy aquí pensando, claro, es que ella tiene una movida que flipas fuera. Y yo estoy a lo mejor haciéndome pajarillos en la cabeza y cuando llegue fuera me van a decir, ‘tú, tengo otra vida’ y ¿sabes?”, le decía Yulen.

Anabel no lo entiendo así y cuando Yulen le confesó que sentía que fuera a lo mejor se iba a olvidar de él, su reacción fue darle un abrazo, que no recibió de muy buen agrado. Y es que, como bien le dijo, no quiere sentirse segundo plato.

“No te vayas a rayar, lo que puse en la carta es lo que siento”, le decía Anabel ya paseando agarrados de la mano por la playa durante una de las pruebas.

Dudas y rayadas

Parece que Yulen está muy rayado y de vuelta a su grupo, Anabel ha compartido con sus compañeros que le ha visto más distanciado y rayado. “Eso es porque le importas, si no, le importaría un carajo”, le decía Ana Luque.

El debate se llevó a plató donde la madre del deportista expresó que no está mal que su hijo frene para pensar un poco. Olga Moreno, por su parte, compartía su idea de que ha habido algo entre ellos en la pre convivencia “y pienso que Anabel tendría que tener un poquito de respeto con Omar”. Palabras que no le gustaron a Isa Pantoja que volvió a repetir que Omar y Anabel no son pareja.

Habrá que ver cómo evoluciona la relación de Yulen y Anabel ahora que volverán a convivir juntos tras la reunificación.