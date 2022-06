Bruce Springsteen anuncia un segundo concierto en Barcelona el 30 de abril

Desde que se abrió la venta de entradas para el concierto que Bruce Springsteen había anunciado en Barcelona, la demanda no ha dejado de crecer. Por eso, rápidamente, se ha anunciado una segunda fecha en la ciudad condal. Será el domingo 30 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic. Nos espera un fin de semana completo con dos conciertos en Barcelona en pleno puente del 1 de mayo, ¡mejor imposible!

Las entradas para este segundo concierto en Barcelona ya están a la venta a través de los cauces oficiales. De esta forma, Barcelona se suma a la lista de ciudades que han ampliado el número de shows debido a la gran demanda de entradas. Esta será la única fecha adicional posible en nuestro país, sin posibilidad de añadir nuevos conciertos. Por lo tanto, los días 28 y 30 de abril serán los dos únicos días que podremos disfrutar del Boss en España.

Las cifras de Europa dejan claro las ganas que hay de volver a disfrutar en directo de uno de los espectáculos de rock más legendarios de todos los tiempos, con un inicio de gira que será memorable.

La gira europea de estadios dará comienzo el viernes 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona, seguido del concierto del domingo 30 de abril y tendrá parada también en Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza. Más adelante se anunciarán ciudades y fechas adicionales en el Reino Unido y Bélgica.

Estas fechas de 2023 marcarán los primeros shows en vivo de Springsteen y la E Street Band desde el final de su gira mundial de The River, que culminó en Australia en febrero de 2017. El grupo tocó públicamente por última vez en el programa Saturday Night Live en diciembre de 2020, donde interpretaron dos canciones de su más reciente álbum de estudio, Letter to You.

A pesar de no haber dado ningún concierto masivo, Springsteen no ha permanecido quieto este tiempo. El año pasado, dio a conocer su película inédita The Legendary 1979 No Nukes Concerts, colaboró con el expresidente norteamericano Barack Obama en el libro Renegades: Born In The USA y retomó su exitoso espectáculo Springsteen on Broadway en la reapertura de los teatros de la ciudad de Nueva York el verano pasado.