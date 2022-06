Normani explica los motivos del retraso de su primer disco y se declara fan de Rosalía

Han pasado más de cuatro años desde que la girlband estadounidense Fifth Harmony decidiese comunicar el parón temporal del grupo para que sus integrantes pudieran comenzar a desarrollar sus carreras como solistas; algo que ya haría dos años antes Camila Cabello, que comunicaba su separación del grupo en 2016 con una salida que no quedó exenta de polémicas.

Desde entonces, Normani ha sido una de las integrantes del grupo con más proyección internacional y más posibilidades de triunfar en la industria alejada de la banda. Prueba de ello fueron su EP junto a Calvin Harris, o el lanzamiento de temas y colaboraciones que han triunfado en las listas de éxitos, como por ejemplo Motivation, Love Lies junto a Khalid, Dancing With A Stranger junto a Sam Smith o Wild Side junto a Cardi B.

Sin embargo, los rumores en torno a la llegada de su disco debut en 2019 nunca llegaron a cumplirse y en 2022, con este proyecto discográfico cada vez más cerca, la cantante ha querido abordar los motivos del retraso de su lanzamiento durante una entrevista para Bustle.

Los motivos del retraso

"Entiendo que la espera puede no ser la opción más fácil a la hora de apoyarme, pero creo que la gente realmente no entiende que, especialmente viniendo de una banda de chicas, lo que muchos hubiesen pensado que era el mejor momento para mí [la era Motivation] no lo era en absoluto porque hubiese lanzado un trabajo con el que no me sentía cómoda" explicaba la cantante en relación a las expectativas con las que cargó durante el 2019 sobre sus espaldas.

"Tenía que crecer mucho. Me he desarrollado mucho como artista, algo que creo que la gente no se toma muy en serio. Lanzan a los artistas al escenario sin preparación. Y en mi caso, esa mentalidad fue muy importante. Ahora, también he sido muy crítica conmigo misma, así que creo que ha sido una combinación de varios factores, pero creo que la espera merecerá la pena".

El disco, todavía sin fecha de lanzamiento, está previsto para este verano, y la cantante ya está pensando en una gira más que probable. A mediados de marzo, además, lanzaba el single Fair, que adelantaba su regreso a la industria de la música y nos preparaba para la llegada de su disco. "Necesitaba atravesar el proceso de descubrirme musicalemente. ¿A qué le daba importancia? ¿Cómo quería que mi música sonase? Realmente vivir estas experiencias reales para tener algo de lo que hablar".

A la hora de contestar con qué artista le gustaría colaborar, la estadounidense no dudó en declararse fan de Rosalía, nuestra artista más internacional, nombrándola entre cantantes de la talla de Beyoncé y Rihanna: "he disfrutado mucho su viaje. Su último álbum fue fuego y de hecho me inspiró muchísimo".

Queda ya muy poquito para poder escuchar su trabajo al completo, pero para poder hacer más anemo el fin de esta espera, seguiremos escuchando Fair y Motivation, dos canciones que han puesto las expectativas frente a Normani realmente altas.