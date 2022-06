Las teorías sobre los gestos de Shakira a Piqué en el videoclip de ‘Te Felicito’ toman cada vez más fuerza

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha sido sin duda uno de los acontecimientos del año. Los rumores habían empezado a circular por las redes hasta que la artista decidió confirmarlos con un comunicado que acabó con todas estas informaciones.

Lo cierto es que la noticia ha sorprendido a muchos usuarios, pero a otros no tanto teniendo en cuenta que ya se había conocido que Piqué supuestamente se había mudado a su piso de soltero. Además, lo que está claro es que los rumores de infidelidad no han ayudado al jugador a ganarse el apoyo de los fans de la cantante colombiana.

Lo muchos de estos desconocían es que Te Felicito, la colaboración de Shakira con Rauw Alejandro, se acabaría convirtiendo en un reflejo de lo que la colombiana siente tras su ruptura. Y es que su letra llega con una letra que parece ir dedicada al jugador del Fútbol Club Barcelona, tratándose de una historia de desamor en la que ella está dispuesta a dar al fin el paso de rehacer su vida sin la otra persona, a quien además felicita irónicamente por todas las mentiras que se ha creído durante la relación. "Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti", dicen algunos de sus versos.

Pero ahí no acaba la cosa. Los usuarios, convencidos de que esta canción es una clara indirecta a Piqué, han captado otros gestos que confirman sus sospechas.

Si hay algo que no podía faltar en esta colaboración eran, sin lugar a dudas, las coreografías. Y es que ambos artistas han convertido sus bailes en un elemento muy característico. Pues bien. Shakira parece haber aprovechado la ocasión para lanzarle indirectas a su ex también a través de algún que otro paso.

Uno de ellos lo hace junto a Rauw en el estribillo. Se lleva sus dos dedos a la frente y casualmente es el gesto que Piqué hace en la celebración de algunos de sus goles. Aunque ahí no acaba la cosa.

Qué buen chisme, también hay el gesto que hace Shakira de la mano en la frente y eso lo hace Piqué en los partidos 😱 pic.twitter.com/pVRaT7hLZA — ⚜️ (@puestapalparty) June 7, 2022

Hace lo mismo también en el estribillo. En este ocasión se trata del símbolo de la paz, que Gerard también hace cuando marca algún gol. ¿Casualidad? Puede ser. Aunque los usuarios han preferido tomarlo como algo premeditado.

Les traigo lo que parece ser la evidencia más contundente de que #TeFelicito sí es para Piqué 😱😱😱



Shakira haciendo el ✌🏼 bastantes veces en el video 😱😱😱



Gracias @luis93basilio por tu descubrimiento 🫶🏼 pic.twitter.com/wXmH8YODC2 — 𝔖𝔢𝔩𝔢𝔫𝔢 🌊 𝙋𝙍𝙊𝙑𝙀𝙉𝙕𝘼 🌊 (@la_folkloRik) June 2, 2022

Sea como sea, desde LOS40 no podemos dejar de darlo todo con la colaboración entre la colombiana y el puertorriqueño. Tanto es así que se ha colado en el Top 12 de nuestra lista. ¿Conseguirá escalar algún puesto más esta semana? No nos extrañaría, ya que si hay algo que nos han demostrado Shaki y Rauw es que tienen talento de sobra para conquistar las listas de todo el mundo.

Y tú, ¿crees que las indirectas de Shakira son intencionadas o es una mera casualidad?