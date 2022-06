Tate McRae: conoce a la nueva promesa de la música que será telonera de Shawn Mendes

Tate McRae, apunta este nombre porque viene pisando muy fuerte. Cantante, compositora y bailarina, así es como se define esta artista canadiense con más de dos millones de seguidores en Instagram y 3.200 millones de escuchas en todo el mundo. Además, ha sido incluida dentro de la lista Forbes “30 menores de 30 años para 2021”.

Forbes no se equivocó cuando la recomendó y es que la canadiense tiene un estilo pop muy característico que cuenta historias significativas para ella. Debutó en la música en 2018 con One Day y dos años después, lanzó el que fue su primer EP, all the things i never said, con canciones como stupid y that way. En 2021, volvió a estrenar otro trabajo en este mismo formato con TOO YOUNG TO BE SAD, que contiene temas como bad ones o slower.

Tate McRae - you broke me first (Official Video)

Sin embargo, 2022 ha sido el año en el que Tata McRae ha despegado del todo y en el que ha estrenado un álbum de 13 canciones, llamado i used to think i could fly. Algunas de ellas ya son un éxito para la artista como feel like shit, chaotic o she’s all i wanna be, la cual ya tiene más de 230 millones de streams.

Tate McRae - she's all i wanna be (Official Video)

Más allá de sus canciones, acaba de terminar una gira por Estados Unidos y está a punto de cantar por Reino Unido y Australia. Además, los artistas internacionales ya se han fijado en ella, en concreto, Shawn Mendes. Tata McRae será la artista invitada que abrirá todos los shows de la gira del cantante de Treat Your Better, Wonder: The World Tour 2022 por Norteamérica, a partir de septiembre.

Los medios de comunicación han mostrado su reconocimiento incluyéndolas en algunas listas donde se las muestra como una promesa. Las galas de premios también le han dado reconocimiento, como los People’s Choice Awards, donde fue candidata a Artista Revelación 2021, o los iHeart Radio Music Awards 2022 con tres nominaciones.

Si aún no conocías a Tata McRae, ¡corre a escucharla y descúbrela!