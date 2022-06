Natalia Lacunza planta cara a Jorge Ponce en La Resistencia: “Estás locos”

El pasado 8 de junio Natalia Lacunza acudió por tercera vez a La Resistencia, el programa presentado por Broncano, para presentar su nuevo trabajo discográfico. Pero Jorge Ponce, uno de los colaboradores, quiso bromear recordando todo lo que ocurrió en la segunda visita de la artista.

En estos momentos, la cantante está sacando su nuevo disco Tiene que ser para mi, que cuenta con 12 canciones de las que ya conocemos sus títulos y adelantos que ha lanzado hasta el momento. Este nuevo proyecto verá la luz el próximo 10 de junio, por lo que Natalia llevo a cabo un stage con LOS40 para mostrarnos lo que tiene preparado y tengamos más ganas de que llegue el día.

Natalia Lacunza en el stage de LOS40 / Lara Ubeda

A pesar de que la cantante acudió en 2020, YouTube borró el programa por problemas de derechos de imagen por las referencias que hicieron a diferentes marcas, “hoy no cantes la canción del Mercadona”, le pidió el presentador. Pero este dato era desconocido para cantante que se sorprendió cuando se lo contó Broncano, “debimos poner algo de alguna canción o alguna cosa de la que no teníamos derechos y no existe ya”.

Para bromear con esta situación, David le propuso que le podía hacer alguna pregunta de ese año y así rememorar todo lo que se perdió, pero cuando se nombró la pandemia, Natalia decidió que mejor volvían a 2022.

El regalo prohibido

Al comenzar la entrevista Broncano anunció que su compañero Jorge Ponce quería entrar en el plató para darle un regalo a la invitada, a lo que esta dijo que sí, sin saber lo que supondría esa visita.

El famoso regalo era un peluche de Mickey Mouse, que a la cantante le hizo mucha ilusión cuando lo abrió enseñándoselo a todo el público. “¡Estás loco! Esto es lo que más derechos del mundo tiene”, estas fueron las palabras de Broncano cuando se dio cuenta de la situación, “Disney es la empresa que más protege los derechos del mundo ¡quítalo de ahí!”. Natalia obedeció y escondió esa sorpresa envenenada que le había traído Ponce.

𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗣𝗼𝗻𝗰𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗼𝘁𝗲𝗮 𝗹𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗟𝗮𝗰𝘂𝗻𝘇𝗮



Os parecerá tontería pero Youtube te borra vídeos por cosas así. #LaResistencia @natalialacunza pic.twitter.com/nr7emCvSmv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 8, 2022

Pero esto no fue lo único con lo que iba a sorprender el colaborador. Más tarde apareció vestido de Buzz Lightyear de Toy Story, pero totalmente pixelado, “lo que estás haciendo es que la gente de edición va a tener que pixelar todo esto”, lamentaba Broncano entre risas por lo que estaba haciendo su compañero.

Antes de irse comentó que si la gente no podía ver la entrevista de esa noche siempre podrían sintonizar Telecinco, lo que provocó que la pantalla completa se pixelara. “Este tío me quiere capar”, fueron las palabras de Natalia, que aún no había visto el final.

El contenido que nos merecemos pic.twitter.com/5RsXOFauEt — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 8, 2022

Cuando acabó toda la entrevista y llegó el momento de la actuación, Ponce apareció disfrazado de otra marca y estuvo pixelado en todo momento. Por ello, durante todo el show que nos regaló la artista, solo se podía ver la cara del colaborador pues su cuerpo estaba tapado para que no quitasen la entrevista de YouTube, como ya sucedió la vez anterior.

A pesar de todo esto, Natalia y Broncano estuvieron repasando muchas anécdotas de la cantante, pero con el temor de lo que podría aparecer por la puerta en cualquier momento. Jorge quería bromear de lo que sucedió y consiguió que todo el mundo que se encontraba en el teatro se lo pasara en grande.