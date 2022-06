Mayka Rivera habla de posible reconciliación entre Tom Brusse y Melyssa Pinto y el francés reacciona

La historia de Tom Brusse y Melyssa Pinto ha sufrido muchas subidas y bajadas en los últimos dos años. Fueron juntos a La isla de las tentaciones para poner a prueba su relación. La cosa no funcionó bien porque el francés no tardó en ser infiel a su chica. Cayó en la tentación con Sandra Pica que luego se convirtió en su novia una vez acabado el programa.

Pero parece que Tom tiene problemas con la fidelidad y los rumores de que Sandra también había sido engañada, estuvieron presentes desde el inicio de su relación. Mientras empeoraba su relación con su nueva chica, recuperaba la amistad con su ex. De hecho, fue ella la encargada de comunicarle, en Supervivientes, que se quedaba sin novia.

Pudimos ver a Tom y Melyssa juntos en varios programas de televisión y pudimos comprobar que, poco a poco, iban limando asperezas. Y la cosa parece que no ha hecho más que ir mejorando.

Nuevos encuentros

Últimamente hemos visto a la influencer hablar con su ex en uno de sus bolos ahora que trabaja como DJ. Luego compartieron risas en una comida. Y como no hay dos sin tres, también les hemos visto en Madrid en un reencuentro familiar con los padres de ella incluidos.

Y es que Nela siempre ha tenido buenas palabras para Tom al que siempre ha demostrado mucho cariño. Eso ha dado alas a los rumores de que podría haber una reconciliación en la pareja que podría estar intentando darse otra oportunidad o, por lo menos, protagonizar un acercamiento con posibilidades de futuro.

Así lo ha manifestado Mayka Rivera, otra de las que salió sin pareja de La isla de las tentaciones. "Se rumorea que están juntos otra vez, no tengo ni idea, pero yo creo que Melyssa debería pasar página ya. A ella le va muy bien la vida sola, puede tener al chico que quiera y Tom no es mal tío, pero ya sabéis como es Tom, que no respeta tanto a sus parejas", opinaba en su canal de mtmad.

Unas palabras que no le han gustado nada al francés que ha reproducido el momento en sus historias para lanzarle un mensaje: "¿A ti qué te importa? ¿No tienes contenido para dar que hablar? ¿Tienes que hablar de los demás? ¿Estás juzgando mi comportamiento tú? Vaya por Dios, ¿hablamos de tu pasado?".

Eso sí, ha criticado a Mayka pero no ha confirmado ni desmentido su posible reconciliación con Melyssa. ¿Tendremos de nuevo a la pareja feliz? Desde luego, parece que ahora, después de varias relaciones, ambos están solteros.