Melyssa Pinto vuelve a ser una mujer soltera: Ni Tom Brusse, ni Sergi Castro

Muchos conocieron a Melyssa Pinto cuando se marchó a República Dominicana (y eso que ya había pasado por Mujeres y Hombres y Viceversa) a poner a prueba su amor con Tom Brusse. Fue una de las participantes de La isla de las tentaciones que más sufrió en su edición cuando se dio cuenta de que perdía a su gran amor que no tardaba en ponerle los cuernos en la villa de los chicos.

Aquel novio era Tom Brusse, un francés que ha demostrado ser todo un conquistador poco amigo de la fidelidad. Empezó una relación con la tentadora que conoció en la isla, Sandra Pica, pero ella fue hasta Supervivientes para comunicarle que su historia se había acabado.

Estuvo un tiempo alejado de la televisión y parecía haber asentado la cabeza con Sarah en Dubai donde vivía hasta ahora. Pero su vuelta a los realities españoles ha puesto de nuevo a prueba su compromiso con las mujeres. En la última gala de Secret Story pedía una video llamada con su novia para romper con ella delante de todo el mundo.

No tardó en empezar una nueva relación con Sara, pero otra, la que entró como rezagada en la casa. Ahora derrochan pasión por cada rincón de la casa.

La ruptura de Melyssa

Pero volviendo al tema, de menuda se libró Melyssa Pinto cuando rompió con Tom Brusse. Al final lograron mantener una amistad porque así les iba mejor. Ella también fue a Supervivientes y cuando salió confirmó su relación con Sergi Castro, su nuevo novio catalán de la que parecía tremendamente enamorada.

Pero la cosa tampoco ha funcionado y aunque su ruptura no ha sido tan mediática como la anterior, no por eso, menos dolorosa. “He tenido un día complicado", reconocía en sus stories de Instagram. Y su cara transmitía más que sus palabras.

"Lo digo ya y me lo quito de encima: Sergi y yo ya no estamos juntos", compartía con todos sus seguidores sin dar muchos más detalles. La web de Telecinco confirmaba hace poco que se habían dado un tiempo, pero parece que ahora la ruptura es definitiva.

"No me preguntéis más, os lo pido por favor. No es algo de lo que quiera hablar, así que bueno…me lo quedo para mí. Pero bueno, ya lo sabéis, así que duda resuelta", terminaba sin dar más explicaciones sobre lo que ha sucedido entre ellos.

De todas formas, aunque parece que en el amor no acaba de encontrar la persona con la que compartir su vida, en el trabajo no puede quejarse de cómo le van las cosas. Sigue siendo una influencer cotizada y ha empezado a dar sus primeros pasos en la interpretación junto a actores como Macarena Gómez, así que, ni tan mal.