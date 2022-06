Kiko Matamoros y Anuar Beno protagonizan un nuevo encontronazo en ‘Supervivientes’ que revoluciona las redes

Este miércoles en Última hora hemos podido ver las imágenes de un nuevo encontronazo entre Kiko Matamoros y Anuar Beno justo antes de la unificación. Y es que, desde que en esta pareja dejaron de ser amigos y se convirtieron en rivales que no pueden ni verse, los momentos de tensión se han ido sucediendo sin cesar en Supervivientes.

El fuego suele ser uno de los motivos que más roces crea entre ellos. Y es que mantenerlo durante toda la noche es una labor muy tediosa que nunca les pone de acuerdo sobre quién debería encargarse.

Una mañana Kiko se da cuenta de que está a punto de apagarse y, en lugar de intentar reavivarlo, no tuvo otra ocurrencia que ir a despertar a Anuar y Yulen. “Si podéis intentar salvar el fuego… está en las últimas, las últimas, las últimas. Pero rápido, eh”, les dijo.

Un mal despertar

Una manera de despertarse que habría puesto de mal humor a más de uno. “Porque salvarlo vosotros no, ¿no?”, preguntó Anuar intentando abrir los ojos.

“Yo llevo toda la puta noche y Nacho igual, con el fuego. No os habéis movido ni una puta vez. Y te estoy diciendo que tú, que sabes más de eso…”, le respondía Kiko que ya empezaba a enfadarse y elevar el tono.

“¿Pero me tienes que venir aquí a gritar?”, le replicaba el hermano de Asraf Beno. “Es que me has dicho que nosotros no y me parece una puta impertinencia porque no os habéis movido en toda la puta noche”, expresaba ya bastante enojado el colaborador de Sálvame.

Anuar, que es muy cabezota, se resistió a atender la petición de su compañero. Fue Yulen el que se levantó para intentar salvaguardar uno de los mayores tesoros que poseen en la isla. En ese momento que estaba haciendo todo lo posible para avivar el fuego, soplando las brasas, cayó un coco a sus pies.

Sumando haters

Kiko salió corriendo para salir corriendo a cogerlo. Está claro quiénes iban a comérselo, y ni Anuar y Yulen son candidatos. Una excusa más para arremeter contra Kiko y Anuar en redes sociales donde cada día acumulan más haters.