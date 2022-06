Lidia Torrent desvela el nombre que ha elegido para la niña que está esperando con Jaime Astrain

Lidia Torrent, la cara más sonriente de First Dates, quiso compartir con todo el mundo la gran noticia de su vida: Está embarazada y será madre junto a su pareja, Jaime Astrain. La pareja no puede estar más feliz y expectante ante su debut como padres.

Aunque la modelo siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a lo que comparte de su vida privada, lo cierto es que ha ido desvelando algunos datos de este estado de dulce esperanza que está disfrutando.

De hecho, no han faltado las imágenes que nos han permitido ir viendo cómo crecía su barriguita. Ya sabíamos que lo que estaban esperando es una niña, ahora también sabemos el nombre que van a ponerle.

Detalles del embarazo

Lidia ha compartido varios detalles de su embarazo contestando preguntas de sus seguidores. Sabemos que está en la semana 21, es decir, que ha pasado el ecuador y ya queda menos para tener a su niña en brazos.

El día que sale de cuentas es el 13 de octubre, así que, su niña será una niña de otoño. Va a pasar un verano de mucho calor con una tripa grande. Aunque, la verdad, parece que no va a coger demasiado peso. Hasta ahora, ha confesado que tan solo ha engordado 3 kilos, así que, parece que no va a tener mucho problema en perder peso una vez dé a luz. Ya hemos podido ver en sus redes que no ha dejado de hacer ejercicio físico.

El nombre del bebé

Y, lo más importante, ya ha anunciado el nombre de su niña que tiene un especial significado para ella. La niña se llamará Elsa, como su abuela. Elsa Anka, de 56 años, debe estar encantada con la elección de su hija. Será su primera nieta y podemos imaginar la ilusión que la llena en esta espera.

Lidia ha dejado claro que, si hubiera sido niño, se hubiera llamado como su padre, Jaime. Pero tendrán que esperar, ¿tal vez para el próximo?

Lidia Torrent desvela datos de su embarazo. / @lidiatorrentanca / Instagram

Lo que está claro es que está cuidándose y disfrutando de esta etapa tan bonita.