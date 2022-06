De ‘Me enamoré’ a ‘La Bicicleta’: las letras que Shakira le dedicó a Piqué

Shakira está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. La intuición y la suerte no han estado de su lado y, al final, tras días de tortura, ha comunicado que se separa de quien ha sido su pareja durante doce años: Gerard Piqué. Lo hecho está hecho y la colombiana empieza una nueva etapa en su vida. Avisa y anuncia que deja Barcelona, y no es un chantaje, es una forma de que empiece a salir el sol en su vida.

Shaki, lejos de estar rabiosa, ha decidido ser una loba y centrarse en su carrera. Solo hay que ver el vestidazo que se puso en el Festival de Cannes y que muchos asociaron al que Diana de Gales lució en su primera aparición pública tras que se todo Reino Unido se enterase de la infidelidad de su marido. Además, como no hay mal que por bien no venga, el temazo de Te felicito de la artista junto a Rauw Alejandro no deja de sumar reproducciones. Hay personas que creen que el videoclip y la letra están llenas de mensajes hacia Piqué. ¿Esos gestos que hace en el vídeo no os recuerdan a los que hace el fútbolista en el campo?

Realmente, Shakira ha llenado sus canciones de mensajes hacia Piqué en la última década. La colombiana se inspiró en su pareja para crear algunas de las canciones más famosas de los últimos años. Y no nos referimos a ese "Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda", que está abierto a interpretaciones, sino a una larga lista de versos que quizá cambie de cara a sus próximos conciertos.

Waka Waka (Esto es África)

Vale, quizá esta canción no tiene nada que ver con Piqué en cuanto a la letra, pero cabe recordar que fue la culpable de que ambos se enamorasen perdidamente. Aquel mundial en Sudáfrica juntó a las dos estrellas. Shakira contó con él en el videoclip y Cupido hizo el resto.

Suponemos que Shakira continuará cantando este tema hasta el final de sus días, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de sus mayores éxitos. Eso sí, dudamos mucho que se ponga a ver el vídeo de nuevo. Como curiosidad, la misma semana que se ha anunciado la ruptura, Waka Waka se ha colado en las tendencias musicales de Youtube. Ains, lo que le gusta a la gente meter el dedo en la llaga.

Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

Me Enamoré

La carta de amor de Shakira hacia Piqué más clara. La colombiana le dedicó un tema íntegro al futbolista en El Dorado con Me enamoré. La estrella contaba desde cómo se conocieron, cuando lo veía como un niño, hasta el momento en el que empezaron a tener hijos. "Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par", cantaba la estrella, haciendo referencia a Milán y Sasha.

La canción se convirtió en todo un éxito gracias a su pegadizo estribillo. Además, para que engañarnos, nos encanta cuando los artistas hacen referencia a sus vidas personales. Shakira nos contó en primera persona su historia de amor. Eso sí, tendremos que esperar para saber si la cantante volverá a cantar este tema en directo.

Shakira - Me Enamoré (Official Video)

Inevitable

Ahora tenemos que fijarnos en una canción de 1998. Se trata de Inevitable, uno de los primeros hits de la colombiana. La preciosa balada pop es una de las favoritas de los fans, motivo por el que la buena de Shaki la canta siempre que puede en directo. Eso sí, cuando empezó con Piqué tuvo que cambiar los primeros versos.

La canción original empezaba con "Si es cuestión de confesar, no sé prepararar café y no entiendo de fútbol". Con un futbolista en casa, Shakira decidió cambiar la letra en los directos, cantando lo siguiente: "Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, entiendo de fútbol". La estrella hacía referencia al número que lleva Piqué en el reverso de su camiseta. Ahora, creemos que es inevitable que la colombiana vuelva a cantar la letra original en sus conciertos. ¡Ni tan mal!

Amarillo

Volvemos al disco El Dorado. Shakira le dedica otra preciosa canción a Piqué. Se trata de Amarillo, un tema donde repasa los colores del arcoiris y los compara con las emociones que siente cuando ve a su pareja: "Amarillo, me tienes en los bolsillos. Morado, ya me olvidé del pasado. En rojo, porque me sangran los ojos de llorarte cuando no estás a mi lado".

Pero si hay un elemento que claramente va por él, son las preciosas palabras en catalán que dice antes del estribillo: Te estimo. Además, en el concierto de El Dorado, la estrella le daba la vuelta a la guitarra y mostraba la foto que tenía de su familia detrás. Quizá ahora solo muestre a sus hijos.

De ‘Me enamoré’ a ‘La Bicicleta’: las letras que Shakira le dedicó a Piqué

La Bicicleta

"Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona", cantaba Carlos Vives en La Bicicleta sobre Shakira. Quizá, ahora, la colombiana tenga mejor recuerdo de su ciudad natal que de la capital catalana. Eso sí, ahora Shakira no va a tener el problema que dice en el tema: "Llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos bola'e trapo allá en Chancleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona".

Carlos Vives, Shakira - La Bicicleta (Official Video)

Solo esperamos que Shakira siga cantando estos temazos, aunque quizá decida cambiar algunas letras.