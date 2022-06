Ana Mena cancela varios conciertos por una faringolaringitis (incluido el de Oh My Gol!)

Todavía estamos celebrando que Ana Mena va a sacar Las 12, la versión española de Mezzanotte, junto a Belinda. Sin embargo, hoy estamos aquí para dar una mala noticia a sus incondicionales. Y es que la artista se ha puesto malita y se ha visto obligada a cancelar sus compromisos profesionales previstos para esta semana, entre ellos su actuación en el festival Oh My Gol!.

Ana Mena está a tope con su gira de conciertos, pero ha tenido que hacer un alto en el camino porque no va a poder cantar en los próximos días debido a una faringolaringitis aguda que le han diagnosticado recientemente. De esta manera, la cantante ha tenido que cancelar esta visita tan esperada, tal y como ha confirmado Oh My Gol! en un comunicado.

"Con gran pesar debemos anunciar que Ana Mena será baja este próximo sábado 11 de junio en el concierto de Oh My Gol! La Liga Music Experience; cancelando su esperada actuación en el Warm Up. Desde la organización mandamos nuestros mejores deseos de pronta recuperación para Ana", explican desde el festival de música.

La agencia de management de la artista ha dado más detalles al respecto : "Sentimos comunicarles que Ana Mena se ve obligada a cancelar sus eventos y conciertos previstos para esta semana por sufrir una faringolaringitis aguda. Lamentamos profundamente esta situación y esperamos que nuestra querida artista evolucione favorablemente de su enfermedad y se encuentre preparada lo antes posible para poder seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales".

Ana Mena no estará en Oh My Gol!, pero sí los demás artistas confirmados para esta nueva celebración de la música en directo. Rauw Alejandro, Steve Aoki, María Becerra, Ana Mena, Bizarrap y Juan Magán se subirán el próximo sábado 11 de junio al escenario del emblemático RCDE Stadium para hacer bailar y cantar a todos los asistentes.