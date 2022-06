Dos heridos graves al hundirse el escenario principal del O Son Do Camiño en el Monte do Gozo de Santiago

La estructura principal del escenario del festival O Son do Camiño, que tenía previsto abrir sus puertas en Santiago de Compostela el próximo 16 de junio, se ha venido abajo este viernes alrededor de las 12:30 horas mientras unos 20 operativos realizaban labores de montaje dejando a varias personas atrapadas y un total de seis heridos, cuatro leves y dos graves.

Las causas del colpaso del escenario principal, localizado en el Monte do Gozo, continúan siendo investigadas, tal y como ha indicado la Xunta en calidad de organismo organizador del evento. Además, el vicepresidente del gobierno gallego, Diego Calvo, ha detallado que los seis heridos han sido trasladados de inmediato a un centro hospitalario de la capital gallega y que a priori, no se teme por la vida de los heridos graves.

Inmediatamente después de producirse el colapso de la torre del escenario principal, las autoridades han movilizado a los Bomberos de Santiago, la Policía Nacional y diversas ambulancias y un helicóptero, y además, se ha trasladado hasta la zona una inspectora del instituto de Salud de Galicia especialista en el montaje de estructuras así como también una inspectora de Trabajo que llevará a cabo diversas investigaciones sobre el terreno.

El escenario del O Son do Camiño tras el derrumbe. / LOS40

Por último, Diego Calvo has sostenido ante La Voz de Galicia que, por ahora, no está sobre la mesa la suspensión del festival que albergará actuaciones como las de C. Tangana, The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Editors, Anuel AA, Rigoberta Bandini y Dani Martín, aunque en todo caso, la decisión definitiva se tomará cuando se conozcan las causas que han provocado el accidente.

El escenario del O Son Do Camiño tras el derrumbe. / LOS40

El festival ha lanzado su propio comunicado

Además de las explicaciones de la Xunta, el propio festival también ha querido lanzar su propio comunicado público explicando lo sucedido durante las labores de montaje del evento. Desde el O Son Do Camiño han insistido también en que las causas se desconocen hasta el momento y que todo ha quedado a expensas de la investigación policial.

Sobre los heridos, los organizadores no han dado más detalles que la Xunta aunque sí han prometido a su público que irán informando puntualmente sobre la evolución de las seis personas heridas que han sido trasladadas al hospital en cuanto se reciban los partes médicos.