Mariana vs Tania Medina: ‘Supervivientes 2022’ vive su expulsión más llorada hasta la fecha

Se venía avisando desde que se anunciaron las nominadas de la semana: Supervivientes 2022 iba a tener un drama de proporciones titánicas en su octava gala. Aunque todas sus expulsiones -definitivas o de la palapa- son muy duras para los concursantes, el hecho de que la mayor parte de nominadas tuviera un vínculo especial con gente del concurso lo potenció severamente.

Anabel Pantoja fue la primera en salvarse de la expulsión en Tierra de Nadie, por lo que incluso antes de la gala ya se sabía que la cosa estaba entre Mariana Rodríguez, Alejandro Nieto o Tania Medina. Mientras que ella ha conseguido establecer vínculo con alguno de los supervivientes en forma de una bonita amistad, los otros dos son la pareja por excelencia de la edición -con permiso de la carpeta entre Anabel y Yulen-; que se han mostrado varias veces como inseparables.

El segundo en salvarse, y esta vez en plena gala, era Alejandro; que se apartaba de la carrera hacia el palafito gracias a los votos del público. Se alegró por seguir en el concurso, aunque no pudo evitar preocuparse porque su chica seguía en la cuerda floja. Eso sí, Jorge Javier Vázquez no dudaba en resolver enseguida quién tendría que abandonar la palapa:

Tania era la expulsada de la noche, algo que la mayoría de sus compañeros -por no decir todos- no se esperaban en absoluto. En especial Alejandro, que no podía evitar recibir la noticia en estado de shock y ponerse a llorar en el sitio ante la marcha de su novia hacia Playa Paraíso. Una playa en la que quizá viva Alejandro en los próximos días, ya que su condición de vencedor de la prueba de la gala le ha otorgado una plaza en el 'Nuevo Paraíso'.

En cuanto a las palabras de Tania, no tardó demasiado en reaccionar a tener que irse y no dudaba en pronunciar unas palabras. "Lo primero que de verdad hay personas aquí que me han llenado el ama y me han hecho muy feliz. Me voy muy orgullosa porque he hecho cosas que nunca imagine. Doy las gracias a la gente que ha creído en mí. Que lo disfruten, esto es una experiencia única", decía respecto a sus compañeros.

Por supuesto, no dudó en arrodillarse y consolar a su novio, algo que recordó ligeramente a su final conjunto en La Isla de las Tentaciones. "No llores que no quiero llorar. Te voy a apoyar muchísimo fuera, brilla, sigue brillando", le decía prácticamente al oído ella a él mientras no podía evitar besarle varias veces.

El reencuentro más agrio

Si la tensión entre Tania y Mariana ya era llamativa, la que tenía con Marta Peñate era más que evidente. Ambas han tenido más de un roce en su paso por el concurso, por lo que la llegada de la nueva expulsada al palafito de Playa Paraíso sentó como un jarro de agua fría a la exconcursante de Gran Hermano."Qué alegría…", dijo al enterarse de la identidad de la que será su compañera los próximos días.

Ahora tendrán que convivir hasta el domingo, que será cuando una de las dos abandone definitivamente el concurso y vuelva irremediablemente a España. ¿Cuál de ellas será? Dependerá de los votos de la audiencia.