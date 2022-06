Kiko Matamoros destapa en ‘Supervivientes 2022’ la traición de Anuar Beno hacia Anabel Pantoja

Kiko Matamoros cada vez se calla menos cosas en Supervivientes 2022, y le da igual quien tenga que caer por el camino. El colaborador televisivo ha protagonizado varios momentos de lo más tensos con Tania Medina y Alejandro Nieto, desvelando lo poco que le gustaban sus comportamientos en pantalla, aunque en la octava gala le ha tocado el turno a Anuar Beno.

Ambos empezaron en el reality siendo unos concursantes muy unidos, aunque las salidas de tono del hermano pequeño de Asraf hicieron que Matamoros se plantase y le dijese que no le parecían bien ciertas cosas; como cuando llamó "vieja" a Ana Luque en una discusión en la playa. Eso sí, el fuenlabreño mantenía intacta su relación e incluso llegaba a nominarle por petición propia.

Pero parece que todo lo que sube, baja; y ese buen rollo que se traían ambos se ha acabado por completo. Al menos esto se ha podido ver en la última gala, donde Kiko ha desvelado una ligera traición de Anuar hacia Anabel que se remonta a la preconvivencia. Y hay testigos que pueden corroborarlo.

Todo vino al caso de una conversación entre los dos colaboradores de Sálvame en Cayo Paloma, donde el novio de Marta López Álamo le confesaba que habían hecho piña Yulen, Anuar y él para nominar a Tania. Sus razones eran que tanto ellos como él habían visto cosas en ella que no les gustaban. Anabel, de lo más cauta, decidía dudar de la palabra de su compañero.

Por eso mismo, Kiko no pudo hacer otra cosa que sacar la artillería pesada y advertirla de la manera más directa posible. "No te quiero contar el comentario feísimo de Anuar sobre ti en la preconvivencia. Y este señor estaba delante. Y no te lo voy a contar", le dijo, señalando a Ignacio de Borbón, también presente en la conversación.

Pese a que podría parecer una mera maniobra para ganar su argumentación, Jorge Javier Vázquez no dudaba en apelar al primo lejano de Felipe para comprobar si era cierto. Ya puede serlo, pues con todo lo que han vivido desde aquella lejana preconvivencia, Ignacio parecía acordarse a la perfección de ello. Eso sí, ninguno de los dos quiso desvelarlo.

Anuar Beno sí que no se acordó de haber dicho nada preocupante, que insistía a sus compañeros para que le evaluasen del 1 al 10 la gravedad del comentario. Sin duda, toda una revelación por parte del hermano del novio de la hija de Isabel Pantoja, que hace apenas unas semanas se decantaba por Anabel "por ser familia" para ir juntos a Playa Paraíso.

Por su parte, Anabel quería confiar en la revelación, aunque no estaba nada de acuerdo con que Matamoros hubiese iniciado el relato para luego callarse. Parece que se quedó con las ganas de conocer ese "comentario feísimo" que casi cuenta, aunque nadie asegura que pueda guardar el secreto con la curiosidad que ha generado en la palapa.