“¿Qué tal? Qué alegría”. Nunca estas palabras se pronunciaron con tanta falsedad como cuando Marta Peñate se las dijo a Tania Medina cuando descubrió que había sido la nueva expulsada y tenía que compartir con ella unos días en soledad en Playa Paraíso. Solo Supervivientes nos podía regalar momentazos así.

Marta ha hecho suya la frase de Isabel Pantoja: “Dientes, dientes”, y es lo que mostró en su reencuentro con su archi enemiga en el concurso. Tal vez la expulsión de Tania ha tenido mucho que ver con el morbo que daba verlas reunidas sabiendo que no se soportan la una a la otra.

“Mi casa, mis normas”, le advertía la parásito más antigua a la nueva que, como era de esperar no parecía muy de acuerdo con esa afirmación.

Convivencia con morbo

Despierta curiosidad ver cómo van a convivir de aquí al domingo con esa inquina que se tienen. Recordemos que cuando Marta fue expulsada le dedicó unas palabras nada bonitas: “Me alegro de haberles conocidos a todos, menos a Tania, no te puedo ni ver, me caes fatal, pero si vuelvo nos veremos”. Lo que no sabía en ese momento es que lo de volverse a ver iba a estar tan cerca.

Ambas son grandes supervivientes y tal vez, este encuentro fortuito sirva para dar un giro a su relación. No está claro quién lo va a pasar peor, si Alejandro que se ha quedado destrozado tras la marcha de su chica o Tania que tendrá que convivir con la mujer que desveló su tonteo con un famoso actor antes de volar a Honduras que provocó una fuerte crisis de pareja en la isla.

Desde luego, Jorge Javier Vázquez parecía divertirse bastante con esta situación. Fue el que le dijo a Marta que estaba siendo una parásita maravillosa y lo cierto es que en estos últimos días hemos visto a una Marta que llevaba bastante mal lo de la soledad.

Eso sí, se ha buscado una amiga imaginaria que ha enternecido a más de uno. Con Desy Rodríguez sí que logró hacer muy buenas migas y ha querido recordarla tras su marcha con una piedra a la que le ha puesto una de sus bragas. ¿Acabará haciendo lo mismo con Tania?