La historia de Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Supervivientes nos sigue dejando nuevos capítulos. Tras la charla que tuvieron el domingo pasado, en la que parecía que el deportista echaba el freno en la relación que están viviendo, ella se quedó hecha polvo.

A la mañana siguiente se levantó de bajón y no paró de llorar en un buen rato con ese dramatismo que la caracteriza. Ana Luque intentó consolarle, pero era tarea complicada porque había entrado en bucle.

“Me quiero ir de aquí. Estoy más enganchada que un anzuelo a un pez, es que encima él se piensa que no”, le intentaba explicar mientras aseguraba que “le quiero, le quiero aquí y fuera”. Una declaración de intenciones que provocó una interesante gesticulación de Yulen mientras escuchaba esas palabras en la palapa este jueves.

“No pensaba que estuviese tan, tan, tan mal”, aseguraba tras explicar que hubo algo que le molestó, se rayó y lo hablaron y que ya estaba solucionado y estaban bien. Pero Jorge Javier Vázquez quiso saber que le parecía escuchar de Anabel decir que le quería.

“Me encanta que diga esas cosas, a mí me cuesta más decir esas cosas. Soy más soso, como ella dice, sabe que soy más vergonzoso. A mí, soltar esas frases tan bonitas, me cuesta un montón”, decía pasando un mal rato por tener que hablar de estos temas. Aunque sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad de decir que la sonrisilla que ponía lo decía todo.

Anabel es consciente de las distintas formas que tienen de expresarse ambos. “Yo no voy a esperar de alguien que es diferente a mí, como si esto fuera Titanic, he venido a sobrevivir, si él viene de mi mano perfecto, yo no he venido a hacer carantoñas”.

La opinión de Kiko

“Me gustaría pulsar la opinión del veterano de esta edición y de la vida”, pedía el presentador en la palapa. Y Kiko Matamoros no dudaba en tomar la palabra. “Esta relación tiene menos cuerda que el reloj de mi abuela. Van a durar lo que dure el concurso”.

“Yo no he visto menos pasión en mi vida en un hombre que la que este señor demuestra por esta mujer y lo hemos comentado varios compañeros. Es alucinante que hoy se ha pasado todo el día al lado de Mariana y se lo he dicho hasta a la propia Anabel que la he llamado. Le he dicho, ‘yo no entiendo que tiene este hombre en las venas si es que siente algo por ti’. Si no lo siente, entiendo esto. Si lo siente, después de llevar varias semanas separados, empezando una relación que no puedes evitar el ir a buscar a tu pareja, abrazarla... ‘Aquí no voy a hacer nada’, vale, pero que te acaricie o algo”, se desahogaba mientras reconocía que esto ya lo había hablado con la propia Anabel y con los Nachos.

Veremos ahora con la unificación cómo prospera esta relación que también se está siguiendo con interés desde España por los otros amores que tiene aquí Anabel.