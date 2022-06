Zahara y Alizzz, la unión que no sabíamos que necesitábamos: “‘Reputa’ existe gracias al rémix de ‘Berlin U5’”

Zahara y Alizzz. Alizz y Zahara. La unión que no sabíamos que necesitábamos. Hasta ahora. La famosa cantautora y el productor español más solicitado del momento se unen en Berlin U5 rémix. Se trata del primer adelanto de la esperada reedición de Puta, el aclamado álbum de Zahara. Bajo el nombre de Reputa, la cantante se une a las voces de otros grandes artistas como María José Llergo, Delaporte, La Oreja de Van Gogh, Carolina Durante o Cora Novoa son solo algunos de los nombres que aparecen.

Para hablarnos de esta nueva versión de Berlin U5, de la industria musical y de la vuelta de los festivales, Zahara y Alizzz se encuentran con LOS40. El buen rollo entre los dos es evidente y se nota que ambos se admiran mucho profesionalmente. Es un gusto poder entrevistarlos juntos y ser testigo de esa química musical que tienen.

P: Zahara, ¿por qué contar con Alizzz para el remix berlin U5?

Zahara: Es que este disco, Reputa, existe gracias a este rémix. Alizzz escuchó todas las canciones de Puta antes de que salieran y le gustó mucho esta. Se me quedó clavada su mirada mientras él escuchaba la canción. Pensaba todo el rato cómo quedaría la canción con él. Al final se lo propuse. Por suerte, me dijo que sí.

P: No te lo pensaste mucho, ¿no, Alizzz?

Alizzz: Yo tuve una premonición. Me llamó un día y le dije “me llamas para hacer un rémix de berlin U5”. Tenía el móvil en la mano y sabía que iba a llamar. Es verdad que, cuando me enseñó las canciones en su casa, me encantó esa. Era lo más. Yo estuve viviendo un año y medio en Berlín. Es una ciudad que me ha marcado mucho. Me inspiré y aprendí mucho. El tema me llevaba a esos años. Tenía muchos feelings con él y me llevó a ese tiempo. Encontré un camino para meterme ahí.

P: El tema ya estaba producido por Martí Pernau, ¿cómo es sumarse a un sonido ya creado?

Alizzz: Hay cambios en la producción, pero son muy sutiles. Además de meterme a cantar, intenté cambiar cosillas del tema, pero todo era peor. La canción es como es. La música está perfecta como está. Solo añadí pinceladas. Le di un aire más fresco. Me centré en cantar. Y es que cantar con Zahara no es movo de pavo. Si quedas bien al lado de ella, algo estás haciendo bien.

Zahara: Para mí ha sido increíble. Porque la primera voz que ha cantado algo mío de este disco ha sido él. Cuando empieza el tema y está solo su voz, la primera vez que lo escuché, me quedé con la boca abierta. La canción es muy flexible. Cuando canta conmigo en los estribillos, se me rompe el corazón de lo flipante que me parece. ¿Sabes lo que me pasa? Que, en los directos, cuando canto la canción, tengo que hacer verdaderos esfuerzos por no cantar lo suyo. Tengo que pensar que no va eso.

Alizzz: Me encantaría hacer contigo la canción en directo, pero tengo miedo de que todo el mundo se quede con el culo torcío.

P: Eso se va a dar, porque coincidís en varios festivales este verano.

Alizzz: Parece que los festivales se han puesto de acuerdo en hacernos coincidir.

Zahara: ¿Sabes lo que pasa? Que a veces nos ponen a cantar a la misma vez en los festivales. Y pienso “Joder, tío, que está cantando mi colega ahí”

Así se conocieron

P: ¿Cómo os conocisteis?

Zahara: Fue la noche en que nació el germen de todo esto. Habíamos hablado alguna vez con intención de hacer algo juntos. Tú estabas en Madrid haciendo algo. Yo estaba en casa con mis mejores amigos. Estábamos bailando y cantando canciones de Alizzz y subimos una historia. Él contestó. Mis amigos dijeron que le invitase a venir y vino.

Alizzz: Yo llegué como en media hora. Acababa de salir del estudio y fui directamente. Así nos conocimos. Habíamos hablado bastante y estuvimos esa noche escuchando música. Menos mal que el recibimiento fue de fiesta. Si hubiesen estado sentados, tomando el té, me hubiese quedado sopa.

P: Y musicalmente, ¿qué primer recuerdo tenéis el uno del otro?

Alizzz: No estoy seguro, quizá sea Con las ganas, aunque sea lo típico. También el videoclip de Hoy la bestia cena en casa. Hay una versión de Lucha de gigantes con Santi Balmes que también la había escuchado mucho.

Zahara: Yo lo conocía como productor de El Madrileño. Me miraba todo lo que había hecho. Me flipaba, me parecía un genio y admiraba mucho su relación con Pucho (C. Tangana) porque es otra dimensión. Mi relación con mi productor (Pernau) es muy parecida. Tenía mucha curiosidad por conocelo. En este país hay muy buenos productores, pero se necesitaba algo como él. Lo primero que escuché fue El Encuentro con Amaia. Cuando salió Ya no siento nada, sentí toda la envidia del universo pensando por qué yo no había hecho eso.

Alizzz, su faceta de productor

P: Retomando lo que dices Zahara, es verdad que no se le da tanta importancia mediática a la figura del productor. Alizzz sí que tiene nombre propio, incluso antes de haber sacado su proyecto aparte. ¿Se empieza a valorar esta figura?

Alizzz: Creo que el productor tiene un hándicap a la hora de conectar con la gente. No escribe letras. Yo me he dado cuenta que, a la hora de escribir las letras, tienes una conexión brutal con la gente. Estás explicando algo directamente. No tienes que explicar nada. Es verdad que eso es más difícil hacerlo solo con instrumentales. Con la electrónica sí que pasa eso. Que hay canciones que te hacen sentir cosas. Pero es verdad que con la letra es más fácil que la gente se enganche a tu historia. Muchas veces los productores se perciben como algo técnico, como unos ingenieros. Y en verdad está más cerca de una relación artística que de algo técnico. Pero entiendo que no haga falta que un productor sea un celebrity. Los grandes productores, que están viviendo en mansiones y yates, no son conocidos. Dentro del sector, sí que lo son.

P: ¿Es muy distinto producir para otros?

Alizzz: Yo hago lo que me da la gana siempre. Sí que tengo más libertad cuando hago mis cosas. Siento menos barreras. Doy más pie a experimentar. Hago las cosas más rápido porque no hay nadie que me diga que no le gusta. Me salen las canciones más rápido. Cuando compongo para otros, pongo una distancia emocional muy grande. Noto que cuando hago algo para mí o para mi proyecto, me lo tomo más personal. Esa distancia emocional es nula. Tiene un punto más complicado..

P: Al final, has producido cuatro albumes (ídolo, el madrileño, Cuando no sé quién soy y Tiene que haber algo más). Tienes muy claro con quién quieres colaborar ¿Te cuesta decidir tus proyectos?

Alizzz: Tiene que haber una serie de factores alineados para que me meta en un proyecto. Ahora mismo, he terminado de producir todo lo que tenía preparado. Estoy haciendo cosas nuevas para mí. Estoy buscando un nuevo ciclo de canciones, no sé si un nuevo álbum. Tengo el hueco de hacer el disco de alguien. Hago un llamamiento aquí de que ese vacío está. Necesito cubrirlo de alguna manera. No ha llegado el proyecto aún. Me han hecho un montón de propuestas, pero por H o por B, no me ha llegado.

Sobre Reputa

P: Zahara, en septiembre llega Reputa. He visto que se divide en cuatro caras y que hay hasta un reguetón.

Zahara: Todo nació gracias a Cristian. Cuando él dijo que sí, vimos que había hueco para hacer otras. La siguiente que se nos vino a la cabeza era Carolina Durante cantando Joker. Porque menciono a Cayetano. Era fundamental que lo hicieran. Son cuatro caras porque las personas que participan aquí, forman parte de dos discos. Hay un vinilo con dos caras. Hemos ido a muerte con esta bipolaridad que tiene el disco: que pases de una copla a un reguetón, pasando por baladas o Alizzz. Es un viaje que te lleva a todos los lugares. Hay un segundo vinilo donde están los remixes. Ahí está el reguetón de Ramona, que me hace perrear con mi hijo.

P: Negronis y Martinis y Canción de muerte y salvación se quedan fuera de Reputa, ¿por qué?

Zahara: Igual que tenía claro que Alizzz tenía que hacer berlin u5 y Joker con Carolina Durante, le decía a la gente que escogiese la canción que quisese. Es verdad que estas dos son las más complicadas. Negronis y Martinis es una carta autobiográfica donde me describo y Canción de muerte y salvación hablo sobre suicidio. Son canciones que la gente no se atreve a cantar. Ni se la propuse ni las cogieron. No es una reedición donde tengan que estar todas las canciones.

P: Os voy a preguntar una cosa. Ambos habéis triunfado, tanto para el público como por la crítica, ¿hay mucha presión cuando todo el mundo halaga todo el rato lo que hacéis?

Alizzz: Zahara lleva un montón de años. Lleva seis discos. Me queda un montón para llegar a eso. Yo me siento un poco inseguro, pensando en qué más tengo que decir. Siempre hay algo más, pero me cuesta encontrar el hilo. Una vez que lo encuentro, sigo hacia adelante. Cuando lo tengo claro, ya estoy tranquilo y lo hago sin presión. No buscar el hit ni el single. Hacer el disco me da tranquilidad. Me sentía mucho más presionado hace un par de años, cuando estábamos siempre en busca del single. Hacíamos canciones hasta que había una que era buena. Se quedaban diez en el cajón. Trabajo en álbumes desde hace un tiempo y se vive de otra manera.

Zahara: Yo siempre que trabajo componiendo, jamás pienso en los demás. Es un trabajo para mí. Ahí es donde soy feliz. No pienso en el impacto que va a tener hasta que está terminado. Eso es algo que va después y que no tiene nada que ver con el proceso de creación. Ahora, con Puta, que he recibido premios y ha tenido tanta consideración por parte de la industria, pienso “qué guay, porque ya he conectado”. Ahora, ya estoy liberada de presiones (se ríe).

P: Bueno, estáis los dos a tope con los festivales, ¿cómo ha sido ese reencuentro con este formato ya sin restricciones?

Alizzz: Yo nunca me había puesto delante de un micro, así que estoy viviendo una experiencia muy guay encima de los escenarios. Me lo paso muy bien. Estoy encontrando mi sitio. Se me pasan todos los nervios antes de salir.

Zahara: Está siendo muy guay, porque hemos montado la Puta Rave, que es un concierto diferente. Es una experiencia. No está todo centrado en mí. Tengo a mis bailarinas, Olga y Paulina, y todos los visuales. Invito a la gente a que baile. Ver a la gente a bailar es increíble.

P: Chicos, hablando de festivales, con todo el éxito del Benidorm Fest, ¿os veis en 2023 participando, aunque sea componiendo?

Zahara: Yo no, lo tengo claro. Yo sé que sentiría esa presión con la que no soy nada feliz. Es incompatible con mi forma de ser. Otra cosa es que tenga una canción y coincida por fechas. De manera casual se dé. Pero componer pensando en eso, no me va a salir. Lo sé. Me parece muy guay lo que ha pasado este año. La gente que ha ido y la variedad. Pero sé que no es para mí.

Alizzz: Yo creo que igual. Estoy en otro plano astral. No sé si voy a conectar con el Benidorm Fest. Me parece como otro planeta. Pero no lo descarto para nada.

Berlin U5 rémix ya está disponible en todas las plataformas.