‘The Quarry’, ya a la venta: un campamento de verano de pesadilla

La experiencia de entretenimiento de terror adolescente de 2K y Supermassive Games que no te puedes perder este verano: The Quarry. Este videojuego te invita a tomar decisiones inimaginables en una asombrosa experiencia narrativa del galardonado estudio responsable de Until Dawn en un campamento de verano de pesadilla que ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X| S, Xbox One y PC con Windows a través de Steam.

El juego sigue a un grupo de nueve monitores adolescentes varados en Hackett's Quarry el último día del campamento de verano. Con un elenco icónico de estrellas y celebridades de Hollywood, incluidos David Arquette (saga Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street), Ted Raimi (Creepshow) y más, los jugadores juegan con cada uno de los nueve monitores del campamento en un relato cinematográfico de lo más estremecedor. Cada decisión decidirá tu historia entre una trama de posibilidades. Cualquiera de los personajes puede ser el héroe, o el cadáver, antes de que llegue un nuevo día.

Además del lanzamiento de The Quarry, ahora está disponible una versión de prueba gratuita del juego en todas las plataformas. La versión de prueba presenta el Prólogo de The Quarry, que prepara el escenario para los eventos desgarradores que siguen en el juego y les da a los jugadores una muestra de lo que les espera para en juego completo.

Las características principales de The Quarry

Tu historia, sus destinos: ¿Te atreverás a comprobar qué hay detrás de esa trampilla? ¿Investigarás los gritos provenientes del bosque? ¿Salvarás a tus amigos o te salvarás a ti? Cada decisión, pequeña o grande, decidirá tu historia y determinará quién vive para contarlo.

Nueve monitores de campamento compartiendo una noche inolvidable. Tus decisiones determinarán quién sobrevive a la noche de auténtico terror que te espera en Hackett's Quarry.



Una experiencia cinematográfica sorprendente: Una tecnología de captura de movimiento facial puntera y las mejores técnicas de iluminación para la gran pantalla, combinadas con las actuaciones sensacionales de un reparto emblemático salido de Hollywood, han dado vida a los más terribles horrores de Hackett’s Quarry en una aventura a vida o muerte cargada de emociones.

Pásatelo de miedo con tus amigos: Dale el poder a 7 de tus amigos en una partida online* en la que los jugadores invitados observarán y votarán sobre decisiones clave, dando forma a la historia de todo el grupo. O jugad todos juntos en una experiencia cooperativa en la que cada jugador elegirá a su propio monitor y tomará sus propias decisiones.

Personaliza tu experiencia: Los ajustes en la dificultad de los elementos del juego permitirán que, tanto los jugadores más expertos como los más novatos puedan disfrutar de una noche de terror. Pero, si prefieres ser espectador a jugar, el Modo película te dejará disfrutar de The Quarry como el thriller que es. Elige cómo se desarrollará la historia, acomódate y prepara unas palomitas entre susto y susto.

The Quarry: Edición Deluxe está disponible en formato digital e incluye:

Opción Gorefest en el Modo Película. Pulsa el play, siéntate y disfruta de la versión más espantosa, sangrienta y llena de salpicaduras de The Quarry. Para los fans de las grotescas películas: abundancia de muertes, desmembramientos y cubos de sangre te esperan en esta brutal opción para el Modo Película.

Acceso instantáneo al sistema Rebobinar Muerte. Consigue acceso instantáneo a Rebobinar Muerte, una mecánica de reinicio que normalmente se desbloquea tras completar por primera vez The Quarry. Comienza la historia con tres oportunidades para revertir la muerte de un personaje jugable, dándote la oportunidad de alterar el destino y salvarlos en el proceso. Pero con solo tres reintentos por partida, tendrás que decidir cuándo merece la pena salvar la vida de alguien, y deshacer un final horrible puede llevar a otro. Elige sabiamente.

Pack de filtros visuales Historia de Terror. Adapta la estética de The Quarry a tu gusto eligiendo entre tres filtros cinematográficos, en el que cada uno de ellos reproduce una época y estilo diferente de géneros de terror. Puedes escoger entre una película de 8 mm con efecto granulado (terror indie), una estética retro de VHS (terror de los años 80) y el clásico filtro en blanco y negro (terror clásico).

Conjuntos de Estilos Años 80 para los Personajes. ¡Manda de vuelta al pasado los estilismos de tus monitores! Este pack de ropa retro incluye conjuntos inspirados en los años 80 para tus personajes jugables de The Quarry. Aviso: los conjuntos de estilo años 80 para los personajes serán entregados directamente en el juego sobre el 8 de julio.

"Han pasado casi siete años desde que lanzamos nuestro último juego de terror adolescente, y nos hemos desafiado a nosotros mismos para avanzar en la narración interactiva y aprovechar al máximo los avances tecnológicos con The Quarry" dijo Will Byles, director de Supermassive Games. "The Quarry te ofrece la oportunidad de ver qué decisiones tomarías cuando te encuentres con lo impensable e inimaginable. ¡Estoy deseando ver qué historias creas!".

"El equipo de Supermassive Games ha vuelto a subir el listón del género narrativo interactivo" dijo David Ismailer, presidente de 2K. "Con un elenco increíble y una historia emocionante, ha sido fantástico asociarnos con ellos para traerles a los fans el que seguramente será uno de los juegos de terror para adolescentes más fascinantes del verano".