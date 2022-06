Shuarma sobre el nuevo disco de Elefantes: “El público va a notar una diferencia importante, no tengo duda”

Dicen que la pandemia lo paralizó todo, y en gran medida fue así, pero hubo algunos que tuvieron más trabajo que nunca y Shuarma es una de esas personas. En los últimos tiempos le hemos visto lanzar disco en solitario, publicar su primer libro, estrenarse en un musical, cantar por David Bowie o inaugurar su primera exposición pictórica. De hecho, el verano pasado llegó a un punto de colapso que le obligó a parar.

Pero fue por poco tiempo porque había que dar forma al nuevo trabajo de Elefantes, el grupo con el que lleva haciendo canciones desde hace 27 años con diferentes formaciones. Ahora han cambiado a uno del grupo y eso se nota en el resultado y el ánimo del resto que han afrontado el reto llenos de ilusión.

Hemos podido hablar con él del trabajo que ya han empezado a presentar en sus redes sociales y del que ya tiene alguna canción que le hace sentir especialmente feliz con el resultado.

Has dicho que Trozos de papel/ Cosas raras, el próximo álbum de Elefantes, es “diferente, este es especial”, ¿por qué?

Es que es buenísimo, de verdad. Tiene un plus, porque aparte de ser el último, y siempre lo último que haces te parece lo mejor porque lleva más de tu yo actual, vas sumando experiencias en la vida. Pero en este disco hay algo importante y es que hemos cambiado a un miembro de la banda. Esto nos ha llevado a ser otros de alguna manera. Las bandas son muy delicadas y cuando mueves a alguien, se mueve toda la energía. Llevábamos mucho tiempo con muchas ganas de evolucionar y por equis razones no podíamos, teníamos que mantener un equilibrio y ahora, tras haber hecho este movimiento, la banda se ha movido. Y tenemos muchas ganas, tenemos la necesidad y hemos ido a un sitio distinto. A lo mejor, a quien lo escucha no le parece tan distinto, y al que lo hace siempre te parece que cualquier cosa es un movimiento muy grande. Pero no tengo duda de que el público va a notar una diferencia importante.

¿A qué nivel?

A nivel de sonido y de visión musical. Tiene más que ver con la sensibilidad, pero la entrada de Álex Rivero, el nuevo guitarrista, nos ha movido un montón de cosas que hacen que, para nosotros, coincidimos todos, este es nuestro mejor disco y decir eso después de 27 años de carrera es la ostia. Puede funcionar el disco o no funcionar, porque ya sabemos cómo están las cosas, pero es una gran victoria para una banda sentir, después de 27 años que has hecho tu mejor disco, es maravilloso.

Al olvido con Ara Malikian, Rozalén, Mikel Izal, Coque Malla y Noni de Lori Meyers… menuda fiesta, ¿no?

Es la ostia. Todo este cambio que ha habido, sentimos que cambiamos de etapa y la canción Al olvido habla de eso. Al olvido todo lo que he aprendido, es como dar un paso hacia adelante. Nos representaba de una forma actual y surgió la idea de colaborar con uno y con otro y, de repente se ha liado un pollo tremendo. Es un sentimiento muy bonito, sentimos que tenemos a los compañeros de profesión apoyando nuestro cambio, como ‘tíos, adelante, de puta madre’ y esto en una banda que lleva 27 años, sentirse así, te da mucha seguridad y una sensación de ‘lo hemos hecho bien’.

Si te pidiera que me hablases de alguna canción de ese disco, ¿cuál sería la primera que te vendría ahora a la cabeza?

Probablemente la última que se llama A alguien, es una canción que termina que termina diciendo trozos de papel, cosas raras, que es el título del disco y el espíritu del disco. Es una canción que, tanto a nivel de música como de letra, para mí, es importante. A nivel de letra porque es creer en mis propias cosas, no tener miedo, ni vergüenza, ni prejuicios a lo que tú seas, sino aceptarlo con la mayor apertura de mente posible, que me parece muy difícil. Habrá gente que lo hará con mucha naturalidad, pero a mí me ha costado mucho trabajo y le doy valor a eso y es lo que refleja la canción. Y musicalmente me gusta mucho porque creo que es una mezcla entre mi escuela musical, la canción melódica española, Manuel Alejandro, con lo que me llama la atención de ahora, con lo aprendido, lo anglosajón con Arctic Monkeys. Para mí es una mezcla entre los Strokes y Jacques Brel o Manuel Alejandro. Siento que ese es un poco mi camino en la música y en esa canción ha quedado muy bien reflejado y siento que es un éxito para mí como compositor.

El primer adelanto es Deja el aire correr. ¿Qué significa para ti esta canción?

No mucho. Sí a nivel de mostrar un enfado, un basta ya, hay cosas que y ano paso porque me molesta. La lectura es esa, nada más. Probablemente dentro de unos años me daré cuenta de que no estaba hablando de algo tan generalizado, estaba hablando de aquello que me sucedió en aquel momento que me h izo florecer ese tipo de sentimiento. Hay cosa que he aprendido a decir que no las quiero en mi vida, lo que no sé es lo que despertó ese sentimiento.