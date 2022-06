15 guiños de BTS en el vídeo de ‘Yet To Come’ con los que han rendido homenaje a su carrera

Los chicos de BTS han revolucionado la industria de la música con su nuevo lanzamiento. Llega Proof, su primer álbum antológico con el que han celebrado sus nueve años en la industria. Una de las canciones inéditas que han llegado con este proyecto es Yet To Come (The Most Beautiful Moment), una preciosa canción pop con la que advierten que lo mejor está por venir.

Los surcoreanos se caracterizan por regalarnos mensajes relevantes y diferentes en cada una de sus canciones. No solo hablan de amor y desamor, sino también de sus preocupaciones por el bien social y por un mundo mejor. Sus fans están por encima de cualquier cosa, y eso es algo que hemos visto también en el videoclip de este nuevo tema, en el que han querido rendir homenaje a esta carrera con guiños que solo ellos podrían captar.

En él encontramos guiños a videoclips de canciones de sus anteriores proyectos, como son No More Dream, Run, HYYH on stage: prologue, I NEED U, Euphoria, Epilogue: Young Forever, Blood Sweat & Tears, y más.

Pequeño Hilo con imágenes de referencia de Yet to Come con otros vídeos anteriores de @BTS_twt



Estás imágenes me las enviaron no sé a quién pertenece los créditos, si alguien sabe mencioné a la persona saca abajo.



Uno de los elementos que más destacan es el del ángel gigante que aparece en mitad del desierto. Casualmente es el que aparece en el clip de Blood Sweat & Tears, al que se acerca Jin para rozar con sus manos.

El autobús escolar que aparece también en mitad del desierto es un elemento que llama la atención, y es que es el que aparece en el vídeo de No More Dream. Pero estos son solo algunos de los guiños que aparecen, ya que sus escenas están cargadas de todos ellos.

El lanzamiento de este vídeo ha sido un éxito entre los fans de la banda de K-Pop. Todos esperaban la llegada de este primer disco recopilatorio, con el que han demostrado que todos estos años de carrera han estado cargados de éxitos y muchos hits. Pero este disco no iba a estar protagonizado solo por las canciones que han formado parte de su pasado. Con la vista puesta en el futuro, lanzan For Youth, Run BTS y este sencillo que nos ha dejado claro que queda BTS para rato.

Vuelve BTS, vuelve la banda que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo con sus historias. Y a ti, ¿cuál te ha inspirado más?