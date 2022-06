Camilo se reúne con Alejandro Sanz en España y le enseña un vídeo suyo: “Me da vergüenza, pero no me importa”

Esperábamos a Camilo a principios de la semana pasado en España, pero el covid hizo que su visita se retrasara. Ya lo ha superado y ya está en nuestro país. Y tenemos muchas ganas de verle en directo y de hablar con él porque nos tiene enamorados. Su música, su relación con Evaluna, su nuevo papel de padre… muchos aspectos que han ayudado a ganarse el cariño de mucha gente.

Nada más salir de su país lo primero que hizo fue anunciar próxima colaboración con Alejandro Sanz que saldrá a la luz esta misma semana. Y ya aterrizado en España no ha dudado en quedar con él, con el mar de fondo.

Ha aprovechado su encuentro para mostrarle unos vídeos de su infancia en el que se le puede ver cantando, cuando tenía 13 años, en distintos programas de televisión, su propia versión de Corazón partío o Cuando nadie me ve. Vídeos que dejan claro la admiración que Camilo siempre ha sentido por uno de nuestros artistas más internacionales.

Un sueño cumplido

“Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Ese Camilo chiquito no se habría imaginado lo que está viviendo ahora... ☁️ Gracias @alejandrosanz! 🙏🏼”, escribía el cantante junto al vídeo que nos muestra ese encuentro tan especial en el que aseguraba que amaba que Alejandro no hubiera visto esa antigua actuación.

“Hace 15 años, 2007 fue eso. Me da vergüenza, pero sabes qué, no me importa”, aseguraba Camilo mientras le enseñaba las imágenes al madrileño. “Pero ¿qué vergüenza?”, le respondía él.

“No, vergüenza no es la palabra, me da pudor y te lo quería mostrar y compartir porque siento de verdad, en mi corazón, que es como un círculo que se completa. Siento como muy fuerte que el primer pasito que yo di hace quince años, tener hoy una canción juntos… para mí significa muchísimo. Te quiero”, le decía el colombiano.

“Ayyyy! Pero esta maravilla que es? Gracias a la vida”, respondía a su vídeo Alejandro Sanz. Y no era el único que tenía algo que comentar a este momento de tanta admiración y ternura.