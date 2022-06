Manuel Carrasco dedica a Elena Huelva una de sus canciones más emotivas

Manuel Carrasco hizo historia el pasado 11 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. 74.345 personas estuvieron presentes en el fin de gira del onubense. Con ello, batió el récord de ser el cantante en solitario que más público agrupó en un concierto. El show hizo un buen homenaje al título de la gira: Hay que vivir el momento. Y es que, sin duda, este espectáculo es uno de los más bonitos que ha vivido tanto el artista como sus fans allí presentes.

Un estadio a rebosar dio la bienvenida al cantante para cantar junto a él muchos de sus temas para celebrar este hito histórico y también los 20 años de carrera que lleva a sus espaldas el artista. Que Nadie, Déjame Ser o Me Dijeron de Pequeño fueron solo algunas de las canciones que interpretó Manuel Carrasco.

Tampoco quiso perder la oportunidad de hacer un homenaje. En concreto, a Elena Huelva, una chica con más de 200.000 seguidores en Instagram que sufre cáncer y es gran admiradora del cantante onubense. Le dedicó Mujer de las mil batallas, un tema que escribió el artista para todas aquellas personas que padecen la misma enfermedad que la influencer.

Elena Huelva siempre se ha mostrado muy fan de Manuel Carrasco y esta sorpresa le ha dado todavía más ánimos para seguir luchando. “Dejadme que se la dedique a Elena Huelva, una amiga que está luchando, mandémosle toda la fuerza a ella y a toda la gente que está peleando. Por ellas y por ellos”, expresó el cantante antes de comenzar a cantar Mujer de las mil batallas.

Un momento único y muy emotivo que dejó a todo el mundo con los pelos de punta, incluso a aquellos que no asistieron al concierto. “Una vez más eres capaz de emocionarme, las lágrimas me caían, como no si delante de más de 70mil personas me dedicas una canción tan especial”, dijo Elena Huelva en su cuenta de Instagram. Sin duda, uno de los recuerdos más bonitos que se le quedará grabado en su mente.