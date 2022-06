Mientras Yulen Pereira y Anabel Pantoja se besan en ‘Supervivientes’, Omar Sánchez no se queda atrás

Hace una semana, durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe, Omar Sánchez dejó claro que su relación como pareja con Anabel Pantoja era ya un punto final en su vida. Y sus actos no hacen más que corroborarlo. Mientras ella disfruta de su cada vez mayor acercamiento a Yulen Pereira, el Negro parece que no se queda atrás.

Este mismo domingo veíamos las imágenes que corroboran que Yulen y Anabel cada vez está más cerca y disfrutando de sus noches en compañía. Un poco antes veíamos cómo lo está pasando Omar.

Le hemos podido ver con Amor Romeira, esa ex concursante de realities que está metida en todas las salsas. No dudaba, en esta ocasión, en cantarle a su amigo eso de “yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres a un imposible”.

En Viva la vida han hecho un seguimiento al ex de Anabel Pantoja y se han centrado en este sábado 11 de junio. Tras una noche de fiesta, el surfista se dirigía a su tienda para empezar a dar clases. Su segundo grupo del día estaba compuesto por dos chicas, una morena y una rubia y esta segunda parece que estaba encantada con su instructor.

El posible beso

Tras la mañana de trabajo, por la tarde se fue a casa de un amigo donde estaban de fiesta y allí centró su atención en otra chica y parece que no se lo pasaron mal. “¿Ha habido beso?”, preguntaba el reportero. Y la verdad es que las imágenes no lo aclaran mucho, pero sí dejan ver que Omar está rehaciendo su vida.

“Me alegro mucho por él porque yo cuando le vi en el Deluxe todavía parecía que estaba sufriendo un poco”, aseguraba Emma García tras ver las imágenes y dando por sentado que el surfista está divirtiéndose en su tierra.

Tiene pinta de que nos quedan unos cuantos capítulos de esta telenovela. Mientras unos piensan que Anabel se está equivocando y se está dejando utilizar por Yulen, otros creen que está dejando ver su cara real y eso ayudará a Omar a abrir los ojos. Pero, ¿quién sabe? En esto del amor, las cosas nunca son tan claras.