Jordi Martín, sobre la vida de Gerard Piqué tras su ruptura con Shakira: “Está totalmente desfasado”

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, los paparazzi se han centrado en seguirles para informar de cada paso que dan o cada gesto que hacen. Una presión mediática de la que parecen estar al margen. Cada uno hace su vida y este fin de semana han querido hablar del tema en Socialité.

Ahora se analiza con lupa cada compañía que es captada junto al futbolista. “Es muy joven y físicamente me recuerda mucho a Shakira”, comentaba María Patiño sobre la última. María Verdoy aseguraba que esa chica a la que se relaciona con Piqué se parece más a su otra ex, Nuria Tomás.

El caso es que las rupturas nunca son fáciles y que no hay un manual para saber cómo comportarse en estas situaciones. El programa ha recurrido al paparazzi Jordi Martín para conocer qué está haciendo Piqué.

La vida loca del futbolista

“Yo llevo doce años detrás de Gerard y Piqué es muy conocido en Barcelona por las fiestas que hace, pero lo que sí que me recalcan es que, últimamente, está totalmente desfasado, está saliendo muchísimo de fiesta con su compañero Ricky Puig”, aseguraba el fotógrafo.

Parece que se está tomando muy en serio so soltería y no le está resultando barato. “Está gastándose cantidades indecentes de dinero en la discoteca Bling Bling y en el restaurante Patrón y, por lo que me dicen, hasta altas horas de la madrugada”, añadía Martín.

María Patiño quiso saber cuánto se está gastando en esas fiestas. “Mínimo de 2000 euros para arriba por día, pero claro, esas cantidades para Piqué son irrisorias”, aseguraba el paparazzi.

Habrá que ver qué sucede al final en esta nueva situación de la pareja. Mientras todavía se duda sobre el futuro destino de la cantante, habrá que ver quién de los dos es el primero que logra rehacer su vida y encontrar de nuevo una ilusión. De momento, parece que él lleva algo de ventaja.