Taylor Swift presenta el corto de ‘All Too Well’ en el Festival Tribeca y fantasea con dirigir una película

Taylor Swift es una persona muy polifacética. Es capaz de hacernos sentir con sus canciones y transportarnos a los más profundo de nuestro corazón o ponerse a bailar mientras dejamos atrás malos momentos. Todo ello lo refleja a la perfección en sus letras y melodías, pero no es lo único capaz de hacer. Desde hace ya unos meses, se ha introducido en el mundo de la dirección y ¡vaya videoclips hace!

The Man, Willow y Cardigan son algunos de los vídeos que ella misma ha dirigido y todos pertenecen a su discográfica. Sin embargo, el más significativo y especial es el de All Too Well. Digamos que el lanzamiento de este tema reeditado de 10 minutos, de Red (Taylor’s Version), le vino como anillo al dedo para no solo hacer un videoclip, sino realizar directamente un cortometraje.

Taylor Swift - All Too Well: The Short Film

All Too Well: The Short Film es el título de esta obra de arte protagonizada por Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (Teen Wolf), en la que Taylor Swift pretende contar la verdadera historia de lo sucedido entre ella y Jake Gyllenhaal. Una verdadera maravilla que recibió los elogios de la crítica y, como no, de sus fans.

Equipo al completo del cortometraje de "All Too Well" en el Festival Tribeca / Getty Images

Taylor Swift presentó el cortometraje en el Festival Tribeca que se celebró en el Teatro Beacon de Nueva York. Además de la proyección de la pieza, la cantante participó en un coloquio con el cineasta Mike Mills para hablar sobre su experiencia como directora en vídeo musical. Su relación con el audiovisual "comenzó con la intromisión, y pasó de entrometerse en la edición hasta luego escribir los tratamientos para los videos musicales... Eso fue hace casi diez años", recordó.

Durante la grabación de su documental Miss Americana, en 2020, recibió consejos de Lana Wilson, su directora. Esto le llevó a dirigir su primer vídeo, concretamente el de The Man, el cual también protagoniza vestida de hombre. "Una vez que comencé a dirigir videos musicales, no quería dejar de hacerlo". Confiesa haber padecido el famoso síndrome del impostor: “en mi cabeza que decía: 'No, tú no haces eso. Otras personas que fueron a la escuela para [dirigir] hacen eso”, explicó.

Sin embargo, poco a poco ese pensamiento fue desapareciendo y desde su gran trabajo en All Too Well: The Short Film se siente con más confianza para realizar obras audiovisuales de mucha más dimensión. ¡Incluso una película! "Sería tan fantástico escribir y dirigir un largometraje", sorprendió. Reveló que, si ese proyecto se llegara hacer, lo trabajaría igual que hizo con el cortometraje: “No lo veo más grande en términos de escala. Me encantó hacer una película tan íntima con un equipo relativamente pequeño, solo un grupo realmente sólido de personas en las que confiaba".

¿Tendremos pronto un largometraje dirigido por Taylor Swift? ¡Ojalá! Aunque, de momento, podemos disfrutar de todos los videoclips que ha dirigido que son unas auténticas obras de arte y que seguro que no serán los únicos.