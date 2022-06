Los Rolling Stones versionan ‘I Wanna Be Your Man’ de los Beatles en directo

En la historia reciente de la música, dos son las bandas que más han despuntado y han cosechado grandes éxitos y convocado a millones de fans. Los Rolling Stones y los Beatles han solido ser siempre presentados como grupos rivales desde que comenzaron a triunfar en los años 60, pero nada más lejos de la realidad. El grupo liderado por Mick Jagger siempre ha mostrado su admiración por los de Liverpool, y en su último concierto, precisamente en esta ciudad inglesa, lo han demostrado de una forma que ha encantado a sus fans.

Los Stones han querido aprovechar la cita en Liverpool, la cuna de los Beatles, para versionar una de las canciones más conocidas de los Fav Four y su primer gran éxito: I Wanna Be Your Man. Se trata de una de las primeras composiciones escritas a cuatro manos por John Lennon y Paul McCartney. Sin embargo, lo que no sabe mucha gente es que la canción fue lanzada oficialmente antes por los Stones que por los Beatles, y que fue escrita para ellos en la esquina de un club de Richmond.

La versión de Mick Jagger y compañía fue lanzada el 1 de noviembre de 1963, tres semanas antes de que apareciera la versión de los Beatles en su segundo álbum With The Beatles. La interpretación de este tema marcó la primera vez que los Stones la han tocado en directo en la última década.

Antes de lanzarse a interpretar esta versión, Jagger explicó a la audiencia que su primera intención era tocar el clásico de Gerry and the Pacemakers You'll Never Walk Alone, el himno del Liverpool F.C. que en cada partido suena en Anfield. Sin embargo, en el último momento decidieron cambiar de opinión y "hacer una versión de una canción escrita por otros muchachos locales".

The Rolling Stone I Wanna Be Your Man a Beatles cover live at Anfield Liverpool 9th June 2022

Los Stones siguen inmersos en su gira europea SIXTY, que empezaron hace solo unas semanas en Madrid con un enorme concierto con el que demostraron que siguen teniendo mucho que decir sobre el escenario. Como su nombre indica, la gira es parte de las celebraciones de los 60 años de carrera de la banda después de que se formaron en junio de 1962.

En estos conciertos siguen interpretando algunas de las canciones más importantes de su catálogo, pero también hay momentos para las sorpresas. En Madrid interpretaron Out of Time, uno de sus primeros éxitos, de 1966, por primera vez sobre un escenario.

Siguen mostrando su cariño por el que fuera su batería, Charlie Watts, que murió a los 80 años en agosto de 2021, abriendo cada una de sus actuaciones con un emotivo vídeo tributo.