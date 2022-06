Rauw Alejandro sorprende a los asistentes de su concierto en Barcelona hablando en catalán

Este fin de semana hemos sido testigos de cómo Rauw Alejandro, que se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la música urbana en la actualidad, visitaba la ciudad condal de Barcelona para ofrecer un concierto como cabeza de cartel del Oh My Gol! LaLiga Music Experience.

Desde que se hiciese pública su relación con Rosalía hemos podido ver a la pareja compartiendo su amor en redes sociales, sus tatuajes en honor al otro y sus vacaciones paradisiacas en diferentes puntos del mediterráneo. Además, la admiración que se tienen el uno al otro son mutuas y también compartidas, y así lo pudimos ver con la salida de Motomami, que se ha convertido sin duda en uno de los mejores discos de este 2022.

Durante su concierto, celebrado el 11 de junio en el Estadio del Espanyol, pudimos ver al cantante puertorriqueño interpretando algunos de sus temas más famosos, con un público más que entregado que coreaba cada una de sus canciones. Además, volvía a exponer a los cuatro vientos el amor que siente por la artista catalana dedicándole la canción Aquel Nap ZzZz, en cuyo estrillo se puede escuchar: "¿Cómo llegamos aquí? / Solo el deseo lo sabe / Y todo el tiempo que te tengo cerca / No quiero que se acabe. Y si esto fuera un error / Volvería a equivocarme / De tu cora' no quiero mudarme / Yo te cuido y tú me cuidas, nena".

Hablando en catalán

Más allá de esta declaración de amor a Rosalía, uno de los momentos más comentados en redes sociales fueron las palabras en catalán del cantante, que rápidamente se compartieron en Twitter recibiendo miles de interacciones. "Esto fue ayer. Rosalía le está educando bien" comentaba un usuario en la red social al tiempo que compartía un vídeo de Tiktok en el que se puede escuchar al cantante decir en catalán: "Yo soy de Puerto Rico, pero ahora Barcelona és la meva ciutat. On estan les noies solteres de la ciutat? Qui vol perreo? (Barcelona es mi ciudad. ¿Donde están las niñas solteras de la ciudad? ¿Quién quiere perreo?)".

Pese a la mezcla entre el castellano y el español, Rauw Alejandro demuestra una gran soltura a la hora de hablar la lengua materna de su novia, que estamos seguros ha sido una gran profesora a lo largo de su relación. ¿Podremos escuchar pronto una colaboración conjunta? Estamos cruzando los dedos.