De Taylor Swift a Shakira: amores y rupturas cantadas a los cuatro vientos

Estar enamorado es una de las sensaciones más poderosas del mundo. Y lo mismo podría decirse de la situación inversa: una ruptura dolorosa ha demostrado en la historia de la industria musical que es capaz de mover montañas y dar vida a algunos de los himnos más poderosos que recordamos. Muchas estrellas han recorrido el trayecto entre Me enamoré y Te felicito que Shakira termina de mostrarnos. Taylor Swift, Ariana Grande, Shawn Mendes...

La música es el perfecto reflejo de nuestros diferentes estados de ánimo y cuando uno encuentra su media naranja o sufre una dolorosa ruptura sentimental parece que el catálogo de nuestras canciones se resumen en canciones de amor y de ruptura. Una manera de compartir del dolor con tu público y cantar a los cuatro vientos lo bueno y lo malo de una persona o de una relación.

Shakira: Me enamoré vs. Te felicito

En abril de 2017 la solista colombiana le gritaba a todo el planeta que estaba enamoradísima de la vida, de su pareja, de su familia y que literalmente se sentía como si pudiera escalar árboles. Esa fue la portada de Me enamoré, una canción cuyo videoclip estaba protagonizado por Shakira hasta que en los últimos 5 segundos hacía su aparición Gerard Piqué.

Quedaba claro el sentido de la letra. Una declaración de amor contando su historia y su futuro: "La vida me empezó a cambiar / La noche que te conocí / Tenía poco que perder / Y la cosa siguió así" o "Contigo yo tendría diez hijos / Empecemos por un par / Solamente te lo digo / Por si quieres practicar".

Por entonces la pareja llevaba ya 7 años de relación. Todo había comenzado, casualmente, en otro videoclip. Concretamente en el rodaje de Waka waka (This time for Africa) el bombazo que Shakira cantó para el Mundial de Sudáfrica 2010. Allí se encendió la chispa que acabó dando lugar a una relación que ha terminado abruptamente.

El destino, el azar, el karma o lo que sea que pasara entre ambos nos llevó hasta abril de 2022 fecha en la que Shakira estrenó su primera colaboración junto a Rauw Alejandro: Te felicito. Parecía una canción más pero escondía mucho más de lo que se veía a simple vista.

Dos meses después saltaba la noticia de la crisis de la pareja y entonces los gestos y la letra empezó a adquirir un nuevo significado: "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show. Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas. perdiste a alguien auténtico (Ah), algo me decía por qué no fluiamo (¡Wuh!)….no te bloqueé en las redes pa’ que vea la otra en la Mercede (¡Yah!), no me cuente más historias, no quiero saber; cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver; te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien".

Shawn Mendes: Señorita vs. It'll be ok

Cantar al amor y al desamor no es territorio exclusivo de las solistas femeninas. Ellos lo han hecho también durante muchos años con igual intensidad que ellas. Una de las más recientes la recibimos de la mano de Shawn Mendes. El músico canadiense comenzó su última relación con Camila Cabello tras crear, componer y rodar juntos el videoclip de Señorita.

"I love it when you call me Señorita / I wish i could pretend I didn't need ya / But every touch is ooo la la la / It's true la la la / oooo I should be running" cantaban al unísono conscientes de que su amistad había pasado a ser algo más que eso.

La química era imparable y durante más de dos años fueron una de las parejas de moda de la industria musical. Pero su ruptura a finales de 2021 fue una auténtica conmoción para muchos. Sorprendente e inesperada, ninguno de los dos explicó por qué y ambos confirmaron lo doloroso del momento.

La despedida también se cantó a los cuatro vientos. It'll be okay fue una desgarradora balada que supuso su carta de despedida a Camila Cabello tras su ruptura. Y para crear un vídeo a la altura, el músico canadiense se ha ido a casa a filmar uno de los clips más bonitos que veremos en 2022. El invierno de Toronto (Canadá) le da al videoclip la melancolía extra que necesitaba una letra como la de la canción con la que el solista se despide de su pareja, pero sólo como pareja. Porque como ellos mismos confirmaron al anunciar su ruptura: "Empezamos siendo los mejores amigos y continuaremos siendo los mejores amigos".

Si escuchando la letra no tienes la irremediable necesidad de llorar, puede que aún no hayas vivido el dolor de una ruptura: "¿Lo hacemos? ¿Dolerá? Podemos intentar sedarlo, pero no va a funcionar. Me está poniendo enfermo pero nos curaremos y saldrá el sol. Si me dices que te vas, te lo pondré fácil, todo estará bien. Si no podemos parar de sangrar no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te querré de todas formas".

Taylor Swift: London boy vs Never ever getting back together

Si hay una reina de canciones de amor y ruptura esa es Taylor Swift. La cantante ha tenido diversas relaciones con músicos, actores, djs y su música se ha nutrido de su estado emocional en cada momento. El mejor ejemplo de amor y estabilidad lo encontramos en London Boy o en Lover, canciones en las que queda claro que habla de su relación con Joe Alwyn que ya se prolonga durante 3 años y que han llevado en la más estricta intimidad.

Pero la intérprete también es muy conocida por sus canciones de ruptura y sus seguidorxs han sido capaces de establecer todo un listado de temas dedicados a sus ex por referencias temporales, nombres o detalles explicados en sus temas: Back to december a Taylor Lautner, Dear John a John Mayer, Style a Harry Styles...

Para este reportaje nos vamos a quedar con We are never ever getting back together. No hay una declaración de intenciones mayor que 'nunca jamás vamos a volver a estar juntos'. A Taylor le costó 18 intentos rodar el videoclip de una sola toma pero su fiesta de pijamas / disfraces merecía la pena para cantar: "I used to think that we were forever ever, ever / And I used to say, "never say never" / Ah, so he calls me up and he's like, "I still love you" / And I'm like, I'm just, I mean this is exhausting, you know?.

Ariana Grande: Love me harder vs. Thank u, next

Ariana Grande es una de esas voces que forman parte de la banda sonora romántica de cualquier relación. Su melodiosa voz se ha convertido en una auténtica delicia durante años y su talento compositivo nos ha permitido disfrutar de brutales letras en las que narra todo lo que ha pasado por su vida: desde el amor a las rupturas.

En sus inicios, Ariana Grande despuntó gracias a tremendas baladas con letras muy provocativas como Love me harder que cantó junto a The Weeknd y que todo apunta a que está dedicada a su pareja por aquel entonces, Nathan Sykes de The Wanted: "Tell me something I need to know / Then take my breath and never let it go / If you just let me invade your space / I’ll take the pleasure, take it with the pain".

Pero si hay una figura que ha marcado la vida sentimental de la solista de Boca Ratón esa ha sido la de Mac Miller, el rapero tristemente fallecido por culpa de una sobredosis con quien mantuvo una relación durante varios años (de 2016 a 2018). Las letras de amor de esa época acabaron convirtiéndose en letras de dolor tras la ruptura y el triste final del músico.

Aunque Ariana Grande convirtió una canción de ruptura en algo mucho más grande. Thank u, next es una lección de vida en la que también se celebran estos momentos dolorosos que nos hacen crecer y madurar. En lugar de odiar a quienes fueron sus parejas, prefiere dedicarles una canción de amor y agradecimiento a todos aquellos que formaron parte de su vida sentimental: One taught me love, One taught me patience ,And one taught me pain, Now, I'm so amazing" / Uno me enseñó a amar, otro me enseñó paciencia, y otro me enseñó dolor. Ahora yo soy impresionante.

En la letra no hay lugar a duda puesto que menciona los nombres de sus parejas más relevantes: Big Sean, Mac Miller, Pete Davidson y Ricky Álvarez. Ariana Grande cantaba "Thought I'd end up with Sean / But he wasn't a match / Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh / Even almost got married / And for Pete, I'm so thankful / Wish I could say, "Thank you" to Malcolm / 'Cause he was an angel".