Marta Peñate destrozada por la marcha de 'Supervivientes' de Tania Medina, su inesperada amiga

Marta Peñate, la concursante de Supervivientes, se ha quedado sola de nuevo en la playa Parásito. Anoche la expulsada definitiva fue su compañera Tania Medina. Si bien, al principio, no le hizo mucha gracia estar con ella porque no se llevaban muy allá, durante este tiempo de convivencia las dos concursantes han hecho que la situación fuera más que llevadera limando asperezas.

De hecho, habló con Tania de un tema muy personal que no todo el mundo trata con tanta naturalidad. “Tengo dificultades para quedarme embarazada”, le explicaba a Peñate. Me tendré que hacer un tratamiento de fertilidad y me lo quiero hacer antes de los 34 años. Quiero que Tony sea el padre de mis hijos. La joven tiene previsto casarse en agosto con su novio, Tony Spina, pero su primera prioridad es lograr un embarazo. No es la primera vez que Peñate habla de su deseo de ser madre. Sabe que tiene problemas en el útero y quiere ponerle remedio a este tema que le preocupa.

La marcha de Tania ha hecho que Peñate llorara y llorara desconsoladamente bajo la lluvia en la isla hondureña. No puede más. La soledad la está llevando mal. Son diez días los que lleva de parásito y considera que "la broma ya se acabó".

Esperemos que Marta aguante y se anime. Siempre podrá seguir hablando con los animales que la visitan en la playa y ofreciendo momentos tan locos como divertidos.

Hay que reconocer que la participante en el programa de Telecinco, a pesar de los bajones que sufre, lleva ya muchos días e inicia ahora su tercera semana en soledad. En nada estará acompañada ya que este próximo podría recibir a otro participante.