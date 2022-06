Lady Gaga se encuentra en negociaciones para participar en la secuela del ‘Joker’

El éxito de la película Joker es un hecho, después de recaudar más de mil millones de dólares en taquilla. Por ello, Todd Phillips, director del largometraje, ya está pensando en hacer una segunda entrega protagonizado por dicho personaje. Las negociaciones de Joker 2 son una realidad y desde la parte de producción ya están pensando en quiénes encabezaran el elenco.

Joker: Folie à deux, así es como se llamará esta segunda entrega del archienemigo de Batman. El nombre hace referencia a un trastorno de identidad que afecta a varias personas de, en general, una misma familia. No está confirmado al 100%, pero lo más seguro es que Joaquin Phoenix vuelva a ser el protagonista y realice el papel del Joker. También se rumorea que no sea una película común, sino una secuela musical, donde podremos ver a los personajes cantando.

Por ello, Todd Phillips y el equipo de producción de la película continúan decidiendo y negociando el casting final. Hay una persona que tiene todas las papeletas para aparecer en el largometraje y es, nada más y nada menos, Lady Gaga. Sí, la cantante podría repetir en la gran pantalla interpretando uno de los personajes más importantes del Joker, Harley Quinn, la famosa psiquiatra que mantiene una relación con el archienemigo de Batman.

La artista sigue en negociaciones con Warner Bros, productora de la película, y parece que no van mal. Además, el personaje de Harley Quinn en Joker es muy diferente al que protagonizó Margot Robbie en el largometraje dedicado exclusivamente a esta psiquiatra.

No sería la primera vez que veríamos a Lady Gaga en una película, ya que ha protagonizado varias y algunas con un gran reconocimiento. La última de ellas fue La casa Gucci, estrenada en 2021 y que cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci. La cantante estuvo rodeada de un elenco importante como Jared Leto o Adam Driver.

También pudimos disfrutar de ella, en 2018, en la película musical Ha nacido una estrella, la cual protagoniza junto a Bradley Cooper. Cuenta la historia de Ally, una joven artista que tiene como sueño ser cantante y que conoce a Jackson, una estrella consagrada de la música que se enamora de ella y le ayuda a conseguir su objetivo. Este largometraje tiene canciones muy famosas como Shallow o Always Remember Us This Way.