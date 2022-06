El padre de Yulen Pereira opina sobre el beso de su hijo con Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Yulen Pereira es el deportista que pocos conocían antes de entrar en Supervivientes. Ser un campeón de esgrima a nivel mundial no le hace popular. Todo lo contrario que lo que ocurre cuando participas en un reality televisivo.

Su concurso ha estado, desde el principio, ligado al de Anabel Pantoja y es que no hay nada como un amor con obstáculos para enganchar a la gente. El obstáculo se llama Omar Sánchez, ex de la colaboradora de Sálvame, con el que pasó los últimos días antes de volar a Honduras.

También se habla de un camarero sevillano con el que al parecer ella tuvo algo después de romper su matrimonio. El caso es que Anabel tiene la cabeza muy puesta fuera de la isla y eso le está frenando.

O le estaba, habría que hablar en pasado porque en Conexión Honduras empezamos a ver un acercamiento mayor que ha demostrado, o eso piensa Yulen, que no es el soso que creen sus compañeros.

El caso es que esta relación, no relación, está generando mucho debate. Son muchos los que piensan que si el deportista ha dado un paso más en su relación con Anabel es porque está nominado. Pura estrategia.

Habla el padre

En Sálvame han tratado este tema y, en esta ocasión, con el padre de Yulen, al que de momento habíamos visto poco en televisión. Manuel Pereira ha tomado la postura de negar que su hijo se haya besado con Anabel.

“Si me vas a decir a mí que debajo de esa lona no había beso es porque no quieres ver y porque también, como a tu mujer, te cae fatal Anabel y no quieres ver lo que hay. Pero hubo beso”, le decía Lydia Lozano.

“Yo soy como el apóstol. Si no lo veo, no lo creo, que tengo que tocar”, aseguraba. Y Kiko Hernández justificaba sus palabras argumentando que su intención es separar el concurso de su hijo del de la colaboradora para que no resulte perjudicado. “¿Usted cree que le afecta?”, le acaba preguntando sobre su relación con Anabel en el concurso.

“Yo diría lo contrario, no le ayuda”, contestaba Manuel, “no le está ayudando que se embarque todo el rato con vídeos de amor o de amistad amorosa, o de rollito en la playa. Es que él no ha hecho eso, él quería competir, él es un deportista nato, él es un superviviente nato y lo que no sabía hacer, lo ha aprendido allí. Va mejorando. Pero él necesita salir corriendo por la playa sin que haya nadie al final esperando con los brazos abiertos. No, él quiere llegar hasta el final por sí mismo, sin que nadie le ayude, ¿es tan difícil de entender?”, decía exasperado.

De momento parece que lo de llegar solo a la final va a estar complicado porque cada día está más unido a Anabel. Además, primero habrá que comprobar que este jueves se salva de la expulsión.