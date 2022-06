Un nuevo testamento de Rocío Jurado se da a conocer en el tráiler de la docuserie 'En el nombre de Rocío'

Ha pasado algo más de un año desde que en marzo de 2021 asistiésemos a la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde la hija de Rocío Jurado narró con pelos y señales el desarrollo de su relación, matrimonio y posterior separación con Antonio David Flores, denunciando públicamente diferentes situaciones de violencia y abordando, además, los motivos por los que en la actualidad no mantiene ningún tipo de relación con sus hijos.

Ahora, estamos a punto de ser testigos de la segunda parte de esta docuserie que, bajo el título de En el nombre de Rocío, aborda la relación entre Rocío Carrasco y su familia mediática, sobre todo a raíz de la muerte de Rocío Jurado en 2006.

Durante el tráiler, emitido la tarde del 11 de junio, Rocío Carrasco avanza para la audiencia: "En el otro documental no estaba sola detrás de las cámaras, pero ahora no voy a estar sola delante de ellas" mientras vemos cómo parte de su familia, la no mediática, va tomando asiento junto a otros rostros conocidos de la televisión, como María Teresa Campos, que en más de una ocasión ha hablado de Rocío Carrasco como una hija más.

Un nuevo testamento

"Una vez que fallece mi madre, lo que tenía que hacer era vaciar todos los armarios de papeles. Me pongo a vaciar la mesita de noche, todos sus libros... y me voy al buro y en uno de los cajones saco un papel doblado, tal y como está ahora mismo, y de repente leo: 'testamento abierto, número tal, otorgado por Doña Rocío Mohedano Jurado'" comienza a narrar la hija de "La Más Grande" ante su entrevistadora, que rápidamente se da cuenta de lo que le está contando: "Esto es un testamento diferente al testamento oficial". A lo que Rocío Carrasco contesta: "Claro. Ahora mismo se está enterando una parte de que existe eso y otra parte de que yo lo sé y de que yo lo tengo".

Telecinco ya había anunciado que la emisión de los dos primeros episodios estaría disponible para los usuarios de Mi Tele Plus el 16 de junio, pero ya se ha confirmado que el próximo viernes 17 de junio se emitirán en la cadena en abierto a partir de las diez de la noche. Un programa que promete levantar las alfombras y volver a ser uno de los principales temas de interés en las conversaciones de todo el mundo durante las próximas semanas. Rocío Carrasco ya no se calla, viene dispuesta a contar la verdad.