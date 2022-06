George Ezra quiere superar el listón de ‘Shotgun’ con ‘The Gold Rush Kid’

George Ezra consiguió convertirse en un nombre muy a tener en cuenta dentro de la escena musical británica gracias al éxito cosechado por Staying at Tamara's, un álbum en el que estaban incluidos éxitos mundiales como Paradise o Shotgun que se convirtieron en números 1 de las listas de ventas a nivel mundial. Cuatro años después de ese trabajo, el solista inglés pone a la venta su nueva aventura musical The Golden Rush Kid.

Disponible en CD, vinilo y digital, el tercer proyecto en solitario del músico quiere superar el listón que dejaron esos temazos con canciones como Anything For You, Green Green Grass o I Went Hunting.

"¿The Gold Rush Kid (El chico de la fiebre del oro)? Ese soy yo", dice Ezra sobre el título de su álbum más íntimo y autobiográfico. "Es un personaje que busco encarnar, para recordarme cómo me sentí a lo largo del proceso de escribir y grabar estas canciones".

Después de dos álbumes de gran éxito, Wanted On Voyage (2014) y Staying At Tamara's (2018), que alcanzaron el número número 1 en el Reino Unido y vendieron millones de copias en todo el mundo, era el momento de volver al corazón con un álbum escrito y producido íntegramente en Londres con su viejo colaborador Joel Pott.

"Al volver de la gira me impresionó mucho lo que suponía estar lejos de la gente que conoces y quieres durante tanto tiempo. También estar lejos de la rutina diaria, de la normalidad. Así que, esa reconexión es algo que merece la pena perseguir. Pero entonces, cuando lo piensas, ir de gira también es emocionante. Me di cuenta de que eran dos polos opuestos que no pueden existir al mismo tiempo y puede que no tengas el equilibrio adecuado nunca, pero que ambos merecen la pena" confiesa Ezra.

El resultado es el disco más personal y reflexivo de George Ezra hasta la fecha. Se trata de un deseo simple y anhelante, desde un lugar de vacío y de claridad. Él es el "Gold Rush Kid" y está en camino. Porque lo lleva recorriendo desde bien pequeño. Por eso, con tan solo 13 años tenía su propio grupo musical, Teenage Dirtbag, donde tocaba el bajo eléctrico. ¡Y no les fue nada mal! Incluso llegaron a tocar en un festival: el Bishop Stortford. Con el tiempo, sus amigos fueron perdiendo interés por la música y el grupo, como muchos otros, se disolvió.

Pero su pasión por la musica nunca se detuvo y en este 2022 The Gold Rush Kid es buena muestra de ello.