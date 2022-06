Harry Styles interpreta en acústico ‘Boyfriends’, uno de los temas de su último disco

No hace todavía un mes desde que Harry Styles estrenó su tercer disco, Harry’s House, y las críticas recibidas son excelentes y en todos lados. Además, las cosas que ha hecho el británico desde el lanzamiento del álbum son variadas: desde batir récords hasta grabar un videoclip en una bañera al lado de James Corden.

La última acción que ha maravillado a sus seguidores ha sido la nueva versión que ha hecho de una de las canciones de Harry’s House, Boyfriends. El tema que trata las relaciones tóxicas fue interpretado por el británico en la serie japonesa de YouTube, The First Take. El objetivo de esta actuación es cantar el hit de principio a fin sin parar en ningún momento ni editarlo.

Harry Styles - Boyfriends / THE FIRST TAKE

Harry Styles hizo una versión acústica y muy limpia de la canción, mientras estaba acompañado de dos guitarristas y dos coristas que aportaron armonía y sencillez a la canción. El británico no necesitó más para demostrar que tiene capacidad suficiente para hacer cualquier tema de forma bonita y transmitir aquello que desea. Al finalizar la actuación dijo “Arigato gozaimashita”, que en japonés significa “gracias”.

El vídeo se encuentra en YouTube y tiene ya más de dos millones de visitas, a pesar de que lleva menos de 24 horas subido.

Harry Styles no ha querido dejar de lado ninguna de las canciones de su último álbum y siempre que ve una oportunidad realiza algo significativo. Ha sido el caso de Boyfriends, pero también lo fue con Daylight. El inglés grabó un videoclip del tema en el programa que protagoniza James Corden, The Late Late Show.

Tres horas y 300 dólares era lo que tenía Harry Styles para encontrar los recursos necesarios para hacer un videoclip digno de una gran producción, como los que nos acostumbra a regalarnos. James Corden y el británico recorrieron las calles de Nueva York y lo consiguieron con juegos de luces, decoración de una fiesta y un payaso.