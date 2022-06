Tania Medina ante la prueba más dura de 'Supervivientes': Mirarse al espejo

Tania Medina, la última concursante expulsada de Supervivientes estuvo ayer en el plató con Carlos Sobera . Allí se reencontró con Alberto, su padre que le regaló un ramo de flores. Ambos muy emocionados se dijeron lo mucho que se habían echado de menos. Es normal, después de 7 semanas sin verse, padre e hija necesitaban ese enorme abrazo.

Todos menos Tania hemos visto como ha ido adelgazando como consecuencia de su paso por la isla hondureña. La concursante se miró al espejo y su reacción fue de gran sorpresa. “Estoy morenita”, dijo cuando empezó a verse las piernas para seguir exclamando “oh, Dios mío, oh que piernas, ohhhh Dios mío de mi vida. Estoy flipando, no he estado tan delgada nunca. Qué cintura, dios mío mi cara”. Mientras se giraba para ver como tenía el trasero, se llevaba las manos a la cabeza. Medina nunca se había visto así y no daba crédito. Dando muchas muestras de sorpresa se tocaba la cara, intentado agarrar allá donde antes había mofletes se pellizcaba.

Ante el reflejo de su cuerpo le pidió a su madre que le fuera preparando “pucheritos y lentejas”. Seguro que así lo hace y en cuanto pise Madrid le da a su hija buenas raciones de platos caseros.

Tania más delgada que nunca

La participante ha perdido en su paso por el reality de Telecinco ni más ni menos que 8,1 kilos. Medina ha vivido una situación límite como el resto pero en su caso, pasó por una situación complicada en cuanto a salud se refiere. Medina tuvo que ser evacuada de la playa y atendida por el equipo médico del programa ante los síntomas que presentaba: fiebre y dolor abdominal. Entonces se sintió frustrada y muy desanimada porque quería estar con sus compañeros y su pareja Alejandro Nieto. Afortunadamente superó la crisis y pudo regresar a por nuevos retos pero evidentemente el rastro de aquellos días enferma le ha quedado en el cuerpo.

Los seguidores de Supervivientes han opinado en redes sociales sobre la delgadez de la chica. Si bien todos reconocen que ya estaba delgada antes, esperan que recupere su anterior figura.

Otros han criticado el modo de llevar los bikinis durante todo el concurso mientras que otros se han quejado de que fuera ella la expulsada. Muchos la consideran la ganadora por haber sido una buena participante.

De hecho, el domingo el presentador Ion Aramendi cuando anunció su expulsión así lo puso de manifiesto diciéndole "Has sido una enorme superviviente, de verdad, enhorabuena".