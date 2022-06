Lil Nas X sorprende a sus seguidores con el adelanto de dos canciones

Lil Nas X sigue sorprendiendo, después de plantarle cara a los BET Awards, tras no recibir ninguna nominación para esta última edición que se celebrará el 26 de junio en Los Ángeles. El artista continúa trabajando en el que será su segundo álbum de estudio, cuando todavía no se cumple ni un año del lanzamiento de su debut, Montero.

Por ello, se está mostrando activo en redes sociales, concretamente en Twitter, y está regalando a sus seguidores adelantos de canciones e incluso alguna de ellas al completo. El último tema que mostró lo hizo el 11 de junio con la descripción de “otro adelanto que nunca lanzaré”. En el vídeo se mostraba a Lil Nas X en un estudio de grabación, haciendo playback mientras sonaba dicho hit. Cuando llegó la parte más movida, no dudo en ponerse de pie y comenzar a hacer un pequeño baile.

La descripción que dio junto con el vídeo hace sospechar que no estrenará este tema en plataformas, aunque todavía es pronto para saberlo. Lo cierto es que los rumores están en el aire porque unos días atrás, el 7 de junio, también subió a su cuenta de Twitter un adelanto de otra canción. Lo hizo escribiendo “Fuck BET”, en referencia a la problemática que había sufrido con dichos premios, tras no haberle nominado en ninguna categoría. El rapero se enfadó tanto que no dudó en mostrarlo en redes. Tras mostrar el avance, citó dicho tweet con el título de la canción, Late To Da Party.

late to da party ft. yb

Sin embargo, lo más sorprendente no fue el hecho de dar un adelanto, ya que es algo muy común entre los artistas que permite crear hype entre sus fans. Lo curioso fue la decisión del artista de subir el tema al completo a la plataforma de música Souncloud. Por lo que podemos disfrutar de Late To Da Party, una canción que es en colaboración con NBA YoungBoy.

Habrá que esperar todavía unos meses para descubrir si el último avance estará disponible en su segundo álbum y si Late To Da Party será incluido en él. Además, Lil Nas X pisará próximamente España con su gira Long Live Montero Tour. El 17 de noviembre de 2022 cantará en el Palau Sant Jordi, de Barcelona.