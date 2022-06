Harry Styles viste un traje de Palomo Spain en una de sus actuaciones

Harry Styles, desde que comenzó su carrera en solitario, ha demostrado lo importante que es para él su, como propio apellido indica, estilo. Lo ha demostrado en cada una de sus sesiones de fotos, shows y videoclips, convirtiéndole en uno de los hombres mejor vestidos, según la revista GQ. Con su vestimenta ha roto los cánones establecidos en cuanto a la moda masculina y ha establecido una mayor libertad a la hora de vestir.

El artista británico no duda en experimentar con la ropa y, aunque mantiene un estilo propio, es capaz de vestirse desde un traje poco convencional hasta un abrigo de pelo, o un bolso. Con esta nueva era de Harry’s House, no ha dudado en seguir innovando en estilo y ha trabajado con diseñadores de todos los tipos. El último de ellos ha sido con, nada más y nada menos, el español Alejandro Gómez Palomo para su firma Palomo Spain.

Harry Styles vistió, el pasado 12 de junio, un mono algo ajustado de color negro con dos líneas blancas de la firma Palomo Spain. Lo llevó en el Capital’s Summertime Ball, celebrado en Wembley, y pertenece a la colección primavera-verano 2022 de la colección llamada “Tiburón”. La marca se ha mostrado muy agradecida por que el artista lleve uno de sus modelos, el cual no le queda nada mal.

Sin embargo, no es la primera vez que Harry Styles viste de un diseñador español. También ha trabajado junto al asturiano Arturo Obegero y ha vestido un par de trajes. El primero de ellos fue un mono rojo, el cual utilizó durante el videoclip de As It Was, mientras que el otro fue el look negro y azul que vistió durante su actuación en Radio’s 1 Big Weekend.

Harry Styles durante el concierto de Radio's 1 Big Weekend / Jo Hale/Redferns/Getty Images

El británico tiene como estilista a Harry Lambert, con quien trabaja mano a mano en la elección de su vestimenta. El profesional de moda tiene claro el mensaje que quiere transmitir Harry Styles y por ello, se encarga de conseguir ropa y complementos que se acerquen lo máximo posible a ello. Dar una imagen sin estereotipos de géneros es el principal objetivo.