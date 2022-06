“Si fuese la última mujer en el mundo me cambiaría de sexo”: el inesperado ataque a su cita en ‘First Dates’

El último programa de citas conducido por Carlos Sobera ha vuelto a encender los termómetros y no especialmente para bien, ya que algunos de los comensales han acabado detestando a su cita. Esto es exactamente lo que les ha pasado a Antonio (46 años) y Paulina (55 años), dos invitados de lo más peculiares que han sorprendido con una cita fuera de lo normal.

Paulina es una mujer que ha venido pisando fuerte o al menos, dispuesta a todo para encontrar a un amigo íntimo que le ayude a quitarse esa capa de rebeldía. Eso sí dejando claro cuáles son sus preferencias: “Soy alérgica a los penes pequeños”. Por su parte, Antonio, ingenuo a todo lo que estaba por venir, ha acudido al programa con la ilusión de volver empezar un nuevo romance.

Minutos antes de conocer a su cita, Paulina le ha confesado a Carlos Sobera que lo que más le gusta en la vida es “tocar los cojones” y que además se le da muy bien. Además, se ha autodefinido como una persona "exigente" que busca un hombre rebelde. Al conocer a Antonio rápidamente se ha dado cuenta que lejos estaba de ser ardiente sexualmente. “: No es mi tipo. No es adecuado para mí. Le falta un poco... Cuidarse (…). No me gustan los hombres bajitos y barrigones. ¿Cómo va a estar como una persona como yo? ¡Le destrozo en media hora”, ha confesado a los redactores de First Dates.

#FirstDates15J

Realmente se le nota que va al gimnasio... y pasa de largo pic.twitter.com/I0SzCkG5UM — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) June 15, 2022

Aun así, ha querido conocer a Antonio, quien se ha mostrado un poco más tímido en el resto de la velada. Paulina, sin poder remediarlo y presa de su pasión le ha preguntado directamente a su cita si practicaba algún deporte o si iba al gimnasio. Él, un tanto cortado, ha afirmado que sí, a lo que Paulina replicaba fuertemente: “No se te nota mucho”.

Fuera de las cámaras y haciendo alarde de su sinceridad ha querido dejar claro que Antonio y ella no tienen nada que ver. “Son de los que te agarran dulce, pero no son de los que te agarran y te empotran contra la pared. Para eso ya tengo una mascota en casa”, ha manifestado de nuevo a los micrófonos del programa cuando su cita no la escuchaba.

Antonio ha estado un poco más ausente o al menos, toda la batuta de la cita ha recaído en Paulina, que no paraba de pincharle con el pretexto de que mostrase su verdadero carácter. “No se te ve muy rebelde a ti” ha espetado la de Barcelona. Él un poco intimidado le ha pedido que le diera un poco de chance para poder soltarse.

Paulina hija, es mejor estar callada y parecer tonta, que abrir la boca y corroborarlo 😂😂#FirstDates15J — Vera guay (@axaticrunia) June 15, 2022

Sin embargo, Paulina no ha podido remediarlo y ha continuado haciendo de las suyas. Su cita era una muerte anunciada desde el principio y donde Paulina ha visto timidez, Antonio ha mostrado educación. Un choque de trenes contra el que ya no se ha podido luchar y Antonio, preso ya de los constantes ataques ha sacado su propia artillería. “Si fuese la última mujer en el mundo me cambiaría de sexo”, ha declarado a los redactores del programa de Cuatro. No basta con eso, ha continuado explicando que cree que es una mujer "acomplejada" e "insegura".

Francisco dando en el clavo..Paulina es una acomplejada que necesita hacer de menos a cualquier hombre para sentirse bien..Me está dando un asco terrible.. #firstdates15J — Siempre Pasajero (@SiemprePasajero) June 15, 2022

En definitiva, Paulina ha acudido al programa dispuesta a todo para conseguir su objetivo y él ha tratado de defenderse como ha podido, pero sin apenas éxito. Finalmente, ambos han confesado que no estaban hechos el uno para el otro, ni tan siquiera en el sexo.